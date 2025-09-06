#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κίνα: Μας προκαλούν Καναδάς και Αυστραλία στο στενό της Ταϊβάν

«Προβληματικό και προκλητικό» το πέρασμα των πολεμικών πλοίων τους, καταγγέλλει το Πεκίνο, «αυξάνουν τους κινδύνους ασφαλείας». Σε ετοιμότητα οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

Δημοσιεύθηκε: 6 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:25

Η Κίνα κατήγγειλε το πέρασμα πλοίων του πολεμικού ναυτικού της Αυστραλίας και του Καναδά από το στενό της Ταϊβάν, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία τους σε αυτά τα ύδατα, που χωρίζουν την ηπειρωτική χώρα από το νησί του οποίου την κυριαρχία διεκδικεί το Πεκίνο, είναι «προβληματική».

«Στις 6 Σεπτεμβρίου, η καναδική φρεγάτα Quebec και το αυστραλιανό καταδρομικό Brisbane πέρασαν από το στενό της Ταϊβάν, κάτι που είναι προβληματικό και προκλητικό», είπε ο συνταγματάρχης Σι Γι, εκπρόσωπος της Ανατολικής Διοίκησης του κινεζικού στρατού.

Το Πεκίνο «παρακολούθησε όλη την πορεία τους, με ναυτικά και εναέρια μέσα, ελέγχοντας αποτελεσματικά την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Οι ενέργειες του Καναδά και της Αυστραλίας στέλνουν το λάθος μήνυμα και αυξάνουν τους κινδύνους ασφαλείας», συνέχισε ο Σι Γι, υπογραμμίζοντας ότι οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα σε ετοιμότητα για να υπερασπιστούν «την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια, καθώς και την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, την οποία δεν κατάφερε να ενσωματώσει στην ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1949.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία περνούν συχνά από το στενό της Ταϊβάν. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν αυξήσει τη ναυτική παρουσία τους στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

