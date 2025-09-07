Πού... μπάζει στρατιωτικά η Ευρώπη και ζητά απεγνωσμένα αμερικανική βοήθεια

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, έχοντας στο νου τους κρίσιμα κενά στις αμυντικές δυνατότητες των χωρών τους, εξακολουθούν να ελπίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει στην Ουκρανία συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, παρότι φαίνεται ολοένα και πιο απίθανες οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη.

Η Ευρώπη έχει κρίσιμες ελλείψεις σε διαστημικές πληροφορίες και επιτήρηση, καθώς και σε ολοκληρωμένη αεροπορική και πυραυλική άμυνα — οι κύριοι τομείς που Βρετανοί και Γάλλοι ελπίζουν ότι θα καλύψει η αμερικανική βοήθεια.

Θα κόστιζε στην Ευρώπη 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για να αντικαταστήσει τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ στην περιοχή, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών, της επιτήρησης και αναγνώρισης του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων, κάτι που έχει αποδειχθεί κρίσιμο στην απάντηση στην εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, σημειώνει το Bloomberg. Η αντικατάστασή τους θα κόστιζε στην Ευρώπη 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο «Πρόοδος και ελλείψεις στην άμυνα της Ευρώπης».

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ώστε οι ουκρανικές και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να μπορούν να ειδοποιούνται για οποιαδήποτε ρωσική παραβίαση.

«Αυτό πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας γιατί... χωρίς μάτια είσαι τυφλός», δήλωσε η Βερόνικα Στρομσίκοβα, γενική διευθύντρια Ασφάλειας στο υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Η Ευρώπη δεν διαθέτει επίσης ολοκληρωμένο υλικό αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς, που μπορεί να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους - αποστολή που αναλαμβάνεται σχεδόν αποκλειστικά από συστήματα Patriot αμερικανικής κατασκευής. Ο Τραμπ επιτρέπει στην Ευρώπη να αγοράζει Patriot για την Ουκρανία και η Γερμανία έχει παράσχει μπαταρίες από τα δικά της αποθέματα. Η γαλλο-ιταλική κοινοπραξία Eurosam παράγει το SAMP/T, το οποίο έχει επίσης κάποια ικανότητα αντιβαλλιστικών πυραύλων.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών-IISS στην Πράγα ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να πενταπλασιάσουν τον αριθμό των συστημάτων αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας.

«Οι δυνατότητες αεράμυνας είναι απολύτως ζωτικής σημασίας», δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον στο περιθώριο της διάσκεψης.

Η Ευρώπη έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, αλλά η πρόκληση είναι τώρα «να μετατρέψει την οικονομική επιρροή σε μαχητική ισχύ», επιταχύνοντας τη βιομηχανική βάση της.

Είκοσι έξι από τα 35 μέλη του συνασπισμού των προθύμων έχουν δηλώσει ότι θα συμβάλουν σε εγγυήσεις για την Ουκρανία, είτε με στρατεύματα είτε με στρατιωτικό υλικό και εκπαίδευση. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ για τα μέτρα θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Τραμπ, ωστόσο, σε τηλεφωνική επικοινωνία με ηγέτες την ίδια μέρα, ζήτησε από την Ευρώπη να ασκήσει μεγαλύτερη οικονομική πίεση στη Ρωσία και την Κίνα.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα δεχτεί παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, έχει υποσχεθεί να παράσχει κάποια μορφή υποστήριξης, σε επίπεδο πληροφοριών και πιθανώς αεράμυνας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ωστόσο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι θα μειώσουν τη χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για προγράμματα που βοηθούν στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των στρατών των ευρωπαϊκών χωρών που συνορεύουν με τη Ρωσία.

Η κύρια εστίαση του συνασπισμού αφορά την αναγέννηση του ουκρανικού στρατού, ώστε να γίνει «ατσάλινος σκαντζόχοιρος», ικανός να αμυνθεί σε περίπτωση επανεισβολής της Ρωσίας μετά από εκεχειρία, σύμφωνα με διατύπωση της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τα σύμμαχα κράτη ενδεχομένως θα εκπαιδεύσουν Ουκρανούς στρατιώτες εντός της Ουκρανίας και θα την προμηθεύσουν με στρατιωτικό υλικό.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αξιοποιήσει τις αυξημένες αμυντικές του δαπάνες σε διαστημικές δυνατότητες, καθώς και σε τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, βλήματα πυροβολικού, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κυβερνοόπλα.

«Τα μετρητά από μόνα τους δεν μπορούν να παρέχουν ασφάλεια, χρειαζόμαστε δυνατότητες: πραγματική ισχύ πυρός, βαριά μέταλλα, καθώς και νέα τεχνολογία», είπε. «Αυτό πρέπει να προσφέρει η αμυντική μας βιομηχανία σε ολόκληρη τη συμμαχία, πιο γρήγορα από ποτέ».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν πρόθυμοι να επιβάλουν αυστηρότερες νέες κυρώσεις στη Ρωσία — αλλά ακόμη και τότε, λένε, η εμπλοκή των ΗΠΑ είναι το κλειδί για να τους δώσει πραγματική δύναμη. Ο Τραμπ έχει πλήξει την Ινδία με βαριές δευτερευογενείς κυρώσεις για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμόσει περισσότερες άμεσα στη Ρωσία.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται έξω από το Ποκρόφσκ, οχυρό που ελέγχεται από την Ουκρανία στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται μια ανανεωμένη επίθεση.

«Η Ρωσία δεν έχει δείξει προθυμία να εμπλακεί σε σοβαρές διαπραγματεύσεις και, αντιθέτως, εντείνει τη βία και την επιθετικότητά της εντός της Ουκρανίας, επομένως πιστεύω ότι οι προοπτικές για κατάπαυση του πυρός ή μια ειρηνευτική συμφωνία φαίνονται μάλλον αμυδρές», δήλωσε ο Γιόνσον. «Δεν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία μέχρι να αναλάβουμε δράση, να αυξήσουμε την παράδοση πακέτων αμυντικής υποστήριξης στην Ουκρανία και μέχρι να αυξήσουμε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αυτός είναι ο δρόμος προς την ειρήνη: να αυξήσουμε την πίεση στον Πούτιν».

Αλλά για να το κάνει αυτό, σημειώνει η έκθεση του IISS, η ήπειρος πρέπει να βασιστεί στον Λευκό Οίκο τόσο για στρατιωτική όσο και για οικονομική ισχύ. Πράγματι, ο Γερμανός πρωθυπουργός Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ευρώπη δεν έχει την επιρροή ώστε να αναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο.

«Προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να ασκήσουμε επαρκή πίεση στον Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στο κανάλι YouTube του συντηρητικού κόμματός του. «Εξαρτιόμαστε από την αμερικανική βοήθεια».