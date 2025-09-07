Στις φλόγες η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης

Η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στον πόλεμο προκάλεσε πυρκαγιά στο κεντρικό κτίριο της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο και άφησε πίσω της τρεις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός βρέφους, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η έδρα της κυβέρνησης της χώρας υπέστη ζημιά από εχθρικό πλήγμα, δήλωσε η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κτίριο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδει πως είναι ακόμη ορατός πυκνός καπνός που αναδίδεται από το κτίριο και ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού για την κατάσβεση της φωτιάς.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters είδαν τον τελευταίο όροφο του κεντρικού κτιρίου της ουκρανικής κυβέρνησης, που βρίσκεται στην ιστορική συνοικία Πετσέρσκι, να φλέγεται, με πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό αμέσως μετά την ανατολή του ηλίου.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε παράλληλα πως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 805 drones και 13 πυραύλους εναντίον διαφόρων τοποθεσιών στη χώρα.

Είναι ο υψηλότερος αριθμός drones που έχει χρησιμοποιήσει η Ρωσία για να επιτεθεί στη χώρα αφότου η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς στα πλήγματα στο Κίεβο κι άλλον έναν θάνατο στην περιφέρεια Σούμι.

«Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την καταστροφή, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Χρειάζεται να ενισχυθεί η πίεση των κυρώσεων, κυρίως στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο», ανέφερε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Σβιριντένκο, ζητώντας επίσης περισσότερα «όπλα» από συμμάχους της χώρας της.

Εν των μεταξύ, η Ουκρανία έθεσε στο στόχαστρο τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ουκρανικών δυνάμεων drones Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Ο αξιωματικός έκανε λόγο μέσω Telegram για μεγάλη ζημιά στον αγωγό εξαιτίας της πυρκαγιάς που προκλήθηκε.

Ο αγωγός αυτός μεταφέρει ρωσικό αργό στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία.