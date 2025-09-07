SOS από τις ευρωπαϊκές χαλυβουργίες, ζητούν δασμούς

Οι Ευρωπαίοι χαλυβουργοί πιέζουν τις Βρυξέλλες να επιβάλουν δασμούς ανάλογους με εκείνους των ΗΠΑ σε όλες τις εισαγωγές μετάλλου, προειδοποιώντας ότι ο κλάδος κινδυνεύει με κατάρρευση υπό την πίεση των φθηνών κινεζικών προϊόντων και των υψηλών δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε προστασία [αλλιώς] δεν πρόκειται να επιβιώσουμε ως χαλυβουργία», δήλωσε στους Financial Times η Ίλζε Χέννε, ανώτατο στέλεχος της γερμανικής Thyssenkrupp.

Η χαλυβουργία της ΕΕ δυσκολευόταν να ανταγωνιστεί τις φθηνές εισαγωγές από την Κίνα έχοντας υψηλές τιμές ενέργειας ακόμη και πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβάλει δασμούς 50% στις εξαγωγές τους προς την Αμερική νωρίτερα φέτος. Οι δασμοί του Τραμπ σε άλλες χώρες, ιδίως στην Κίνα, έχουν εντείνει τους φόβους ότι η ΕΕ θα κατακλυστεί από ακόμη περισσότερο φθηνό μέταλλο που θα εκτραπεί από την αμερικανική αγορά.

Η Χέννε, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του χαλυβουργικού τμήματος της Thyssenkrupp, αρνήθηκε να πει ποιο επίπεδο δασμού θα ήταν κατάλληλο για τον χάλυβα που εισάγεται στην ΕΕ, αλλά προειδοποίησε ότι οι εισαγωγές εξακολουθούν να αυξάνονται, ενώ η εγχώρια ζήτηση παραμένει ασθενής.

Η Γαλλία και άλλα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν προτείνει στο παρελθόν την εφαρμογή δασμού 50% πέραν ενός ορισμένου ποσοστού, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι εισαγωγές κατά το ήμισυ.

Άλλοι βασικοί ευρωπαϊκοί κλάδοι, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, βασίζονται στον υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκό χάλυβα, υποστήριξε η Χέννε.

«Θέλουμε να παράγουμε αυτοκίνητα στην Ευρώπη; Ναι ή όχι; Θέλουμε να τα παράγουμε με ευρωπαϊκό χάλυβα; Ναι ή όχι; Και αν αυτό είναι που θέλουμε για πολλούς λόγους… τότε πρέπει να λάβουμε κάποιες αποφάσεις», πρόσθεσε.

Ο χαλυβουργικός κλάδος της Ευρώπης είναι ανάμεσα στις κρίσιμες βαριές βιομηχανίες στις οποίες επικεντρώνεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προσπάθειά της να αναστρέψει τη γενικότερη οικονομική κάμψη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον εμπορικό φορέα Eurofer, οι χαλυβουργίες της ΕΕ αναγκάστηκαν να προβούν σε 18.000 περικοπές θέσεων εργασίας το 2024, που προστέθηκαν στις 90.000 απολύσεις που έχουν σημειωθεί από το 2008.

Η Επιτροπή έχει υποσχεθεί να παρουσιάσει αυτόν τον μήνα ένα νέο μέτρο προστασίας για τον κλάδο, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη λεπτομέρειες. Το 2019 είχε επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Ωστόσο, το καθεστώς έκτοτε έχει χαλαρώσει προοδευτικά.

Το 2024, η ΕΕ εισήγαγε 28 εκατ. τόνους χάλυβα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο των συνολικών πωλήσεων και είναι διπλάσια σε σχέση με το 2012/13, όταν η Κίνα άρχισε να εξάγει μαζικά, σύμφωνα με την Eurofer. Ο κλάδος αναμένει να χάσει το μεγαλύτερο μέρος των 3,8 εκατ. τόνων που εξάγει ετησίως στις ΗΠΑ λόγω των δασμών του Τραμπ.

Η Γαλλία και τα άλλα 10 κράτη-μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται η Ιταλία και η Ισπανία, ζητούν επίσης την εφαρμογή κανόνα τύπου ΗΠΑ «melted and poured», που θα εμπόδιζε τον κινεζικό χάλυβα να δρομολογείται μέσω τρίτων χωρών για να αποφευχθούν οι δασμοί.

Η Επιτροπή ήλπιζε να μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου εμπορίου με την Ουάσιγκτον, η οποία συμφωνήθηκε στα τέλη Ιουλίου, αλλά αυτοί παραμένουν σε ισχύ. Οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παγκόσμια υπερπαραγωγή.

Ωστόσο, οι χαλυβουργοί δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει γρήγορη πρόοδος.

«Είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα χορηγηθεί από τις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον, αν ποτέ, οποιοδήποτε [δασμολογικό όριο] ή σημαντική εξαίρεση», ανέφερε η Eurofer σε επιστολή της αυτόν τον μήνα προς τη φον ντερ Λάιεν, την οποία είδαν οι FT.

«Ουσιαστικά, η χαλυβουργία της ΕΕ είναι η πιο ζημιωμένη απ’ όλες τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες», τόνιζε η επιστολή.

Η Eurofer ζητά ένα σύστημα αδασμολόγητων ποσοστώσεων εισαγωγών για προϊόντα που χρειάζεται η Ένωση, αλλά θεωρεί ότι πέραν ορισμένων επιπέδων θα πρέπει να επιβάλλεται απαγορευτικός δασμός.

«Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, συνδεδεμένο με την παραγωγική ικανότητα μέτρο εμπορίου χάλυβα της ΕΕ θα διασφαλίσει τόσο μια βιώσιμη ευρωπαϊκή χαλυβουργία ικανή να αποανθρακοποιηθεί, όσο και θα δείξει στις ΗΠΑ ότι η ΕΕ συμβάλλει στην προστασία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή», προστίθεται.

Ο Όλοφ Γκιλ, αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, δήλωσε: «Η Επιτροπή σκοπεύει να υιοθετήσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος τριμήνου έναν κανονισμό που θα περιορίζει την ποσότητα χάλυβα που μπορεί να εισαχθεί στην ΕΕ».

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ για «μια λύση ποσοστώσεων δασμών για τις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ, καθώς και των παραγώγων τους».

Η Thyssenkrupp και το χαλυβουργικό της τμήμα —κάποτε πυλώνας της βιομηχανικής ισχύος της Γερμανίας— βρίσκονται σε διαδικασία επώδυνης αναδιάρθρωσης. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει σχέδια μείωσης της παραγωγικής ικανότητας στα εργοστάσιά της και περικοπής 11.000 θέσεων εργασίας, σημειώνουν οι Financial Times.