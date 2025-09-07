ΗΠΑ: Νέα τραμπική επιχείρηση σκούπα για απέλαση μεταναστών στη Μασαχουσέτη

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να διεξαχθεί επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Μασαχουσέτη για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών χωρίς άδειες παραμονής, ανέφεραν η εφημερίδα New York Times και μέσα ενημέρωσης της Βοστόνης επικαλούμενα ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας στην οποία τονίζεται πως στο στόχαστρο βρίσκονται «αλλοδαποί εγκληματίες» στην πολιτεία.

Η επιχείρηση βαφτίστηκε Patriot 2.0, έπειτα από εκείνη του Μαΐου που είχε αποτέλεσμα να συλληφθούν 1.500 άνθρωποι στην πολιτεία, κατά τα δημοσιεύματα.

Η νέα επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, που επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες για τις προθέσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) και ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας συναρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE).

Πηγή των Τάιμς είπε πως η επιχείρηση βάζει ιδίως στο στόχαστρο μετανάστες που αφήνονται ελεύθεροι παρότι η ICE ζητεί να παραμείνουν έγκλειστοι σε φυλακές της πολιτείας.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, καθώς την ίδια ώρα ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί να αναπτύξει στρατό και ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στο Σικάγο, για να αυξηθούν οι συλλήψεις και οι απελάσεις στην τρίτη μεγαλύτερη αμερικανική πόλη.

Ο τηλεοπτικός σταθμός NBC 10 Boston, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC News, μετέδωσε πως εκπρόσωπος του DHS καταφέρθηκε εναντίον των πολιτικών της δημάρχου της Βοστόνης: η δημοκρατική Μισέλ Γου υπερασπίζεται το καθεστώς «πόλης-καταφυγίου» που ισχύει επί χρόνια.

Οι πολιτικές της «όχι μόνο προσελκύουν και υποθάλπουν εγκληματίες, αλλά βάζουν επίσης αυτούς τους ανθρώπους, που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια, πάνω από τα συμφέροντα των νομοταγών Αμερικανών πολιτών. Η ICE συλλαμβάνει σεξουαλικά αρπακτικά, παιδεραστές, δολοφόνους, διακινητές ναρκωτικών και μέλη συμμοριών που αφήνουν ελεύθερους οι τοπικές αρχές», υποστήριξε ο εκπρόσωπος.

«Αποκάλυψη τώρα» στο Σικάγο

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για άλλη μια φορά το Σικάγο με στρατιωτική επέμβαση, επικαλούμενος τη νέα ονομασία του Πενταγώνου, που πλέον αποκαλείται «υπουργείο Πολέμου», την ώρα που η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών καταγγέλλει έναν «δυνητικό δικτάτορα».

«Το Σικάγο θα καταλάβει γιατί το αποκαλούμε υπουργείο Πολέμου», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, ο οποίος απειλεί εδώ και πολλές ημέρες να στείλει ομοσπονδιακούς στρατιώτες για να «επιτεθούν στην εγκληματικότητα». Η ανάρτηση περιλαμβάνει μια φωτογραφία, δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, που δείχνει τον Τραμπ με στρατιωτική στολή, με φόντο πυρκαγιές και ένα ελικόπτερο να πετά στον πορτοκαλί ουρανό του Σικάγου. «Σικ-αποκάλυψη Τώρα» γράφει η λεζάντα. Πρόκειται για άμεση αναφορά στην ταινία «Αποκάλυψη τώρα» του Φράνσις Φορντ Κόπολα για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, με παραποιημένη την πασίγνωστη ατάκα του Ρόμπερτ Ντιβάλ: «Μ’ αρέσει η μυρωδιά των απελάσεων το πρωί».

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, όπου βρίσκεται το Σικάγο, δεν βρήκε αστεία την ανάρτηση. «Δεν πρόκειται για πλάκα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί να κηρύξει πόλεμο σε μια αμερικανική πόλη. Το Ιλινόι δεν θα εκφοβιστεί από έναν δυνητικό δικτάτορα», ανέφερε σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Δημοκρατικός Τζ. Μπ. Πρίτζκερ.

Χαρακτηρίζοντας το Σικάγο «ποντικότρυπα» και «παγκόσμια πρωτεύουσα των φόνων» ο Τραμπ απειλεί από τα τέλη Αυγούστου ότι θα αναπτύξει την Εθνοφρουρά, όπως έχει κάνει ήδη σε άλλα προπύργια των Δημοκρατικών: το Λος Άντζελες και την Ουάσιγκτον. Ένστολοι στρατιώτες με θωρακισμένα οχήματα περιπολούν από τα μέσα Αυγούστου στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Την Τετάρτη ο Τραμπ είπε ότι ενδέχεται να στείλει τον στρατό και στη Νέα Ορλεάνη.

Διαδήλωση στην Ουάσιγκτον με αίτημα την απόσυρση της Εθνοφρουράς

Πολλές χιλιάδες κάτοικοι της Ουάσιγκτον έκαναν πορεία ζητώντας να αποσυρθεί η Εθνοφρουρά που κατόπιν απόφασης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περιπολεί στους δρόμους της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία «We Are All D.C.» («Είμαστε όλοι Περιφέρεια της Κολούμπια») φώναζαν συνθήματα κατά του Τραμπ και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Ο Τραμπ πρέπει να φύγει τώρα», «Ελεύθερη DC» και «Αντίσταση στην Τυραννία». Μεταξύ αυτών ήταν παράτυποι μετανάστες και υποστηρικτές της Παλαιστίνης.

«Είμαι εδώ για να διαμαρτυρηθώ για την κατοχή» στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, είπε ο διαδηλωτής Άλεξ Λάουφερ. «Αντιτασσόμαστε στο αυταρχικό καθεστώς και πρέπει να διώξουμε την ομοσπονδιακή αστυνομία και την Εθνοφρουρά από τους δρόμους μας».

Ισχυριζόμενος ότι η εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα έχει εκτοξευτεί, ο Τραμπ ανέπτυξε τον στρατό για «να αποκαταστήσει τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια». Έθεσε επίσης τη Μητροπολιτική Αστυνομία της πόλης υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και έστειλε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και πρακτόρων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, να περιπολούν στους δρόμους.

Τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης ωστόσο δείχνουν ότι το 2024 ο αριθμός των βίαιων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Ουάσιγκτον ήταν ο χαμηλότερος των 30 τελευταίων ετών.

«Αυτό που προσπαθούν να κάνουν στην Περιφέρεια της Κολούμπια είναι αυτό που προσπαθούν να κάνουν άλλες δικτατορίες», είπε ένας άνδρας, ο Κέισι, που αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του. «Κάνουν μια δοκιμή εδώ και, αν ο κόσμος το ανεχτεί, θα το κάνουν σε ολοένα και περισσότερες περιοχές. Πρέπει να το σταματήσουμε όσο ακόμη μπορούμε».

Περισσότεροι από 2.000 στρατιώτες –ορισμένοι προέρχονται από Πολιτείες με Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες– περιπολούν στην πόλη. Είναι ασαφές το πότε θα τερματιστεί η αποστολή τους, πάντως αυτή την εβδομάδα ο Στρατός παρέτεινε τις εντολές της Εθνοφρουράς για την πρωτεύουσα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Ο γενικός εισαγγελέας της Περιφέρειας Μπράιαν Σουάλμπ προσέφυγε στα δικαστήρια την Πέμπτη, ζητώντας να αποσυρθεί ο στρατός επειδή η ανάπτυξή του είναι αντισυνταγματική και παραβιάζει πολλούς ομοσπονδιακούς νόμους. Ορισμένοι κάτοικοι πάντως καλωσόρισαν την Εθνοφρουρά αλλά ζήτησαν να αναπτυχθούν οι στρατιώτες στις λιγότερο εύπορες συνοικίες, όπου η εγκληματικότητα είναι αυξημένη. Τα μέλη της Εθνοφρουράς έχουν θεαθεί να περιπολούν κυρίως στο κέντρο και στα τουριστικά αξιοθέατα.

Η δήμαρχος της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ επαίνεσε την πρωτοβουλία του Τραμπ αλλά εξέφρασε την ελπίδα η αποστολή της Εθνοφρουράς να τερματιστεί σύντομα, καθώς παρατηρείται κάθετη πτώση της εγκληματικότητας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ