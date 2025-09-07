Στις κάλπες προσέρχονται οι Νορβηγοί

Πρώτη ημέρα των διήμερων κοινοβουλευτικών εκλογών σήμερα στη Νορβηγία. Πρόκειται για εκλογική αναμέτρηση όπου διαφαίνεται μικρή ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της αριστερής συμμαχίας, υπό την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, και της δεξιάς συμμαχίας υπό την ηγεσία του λαϊκιστικού Κόμματος της Προόδου και των Συντηρητικών.

Τουλάχιστον εννέα πολιτικά κόμματα αναμένεται ότι θα κερδίσουν έδρες στις παρούσες κοινοβουλευτικές εκλογές, με τις κάλπες να κλείνουν το βράδυ της Δευτέρας, αλλά μόνο οι ηγέτες τριών μεγάλων κομμάτων είναι υποψήφιοι για την πρωθυπουργία.

Τα σημαντικότερα θέματα της προεκλογικής εκστρατείας εντοπίστηκαν στο κόστος ζωής, στη φορολογία και τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στις συνέπειες που θα μπορούσε να προκαλέσει το ενεργειακό και ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης, καθώς και η διαχείριση του κρατικού ταμείου ευημερίας με αποθέματα 2 τρισ. δολαρίων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ