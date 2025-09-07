#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισραήλ: Νέα προειδοποίηση εκκένωσης για κτίριο στην πόλη της Γάζας

Πρόκειται για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο, αλλά και για τις σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.

Ισραήλ: Νέα προειδοποίηση εκκένωσης για κτίριο στην πόλη της Γάζας

Δημοσιεύθηκε: 7 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:00

O αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα μία νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους ενός κτιρίου στην πόλη της Γάζας και για τις σκηνές που βρίσκονται περιμετρικά του κτιρίου, καθώς το Ισραήλ κάλεσε για μία ακόμη φορά τη Χαμάς να παραδοθεί.

Πρόκειται για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο, αλλά και για τις σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.

