Κατεβαίνει ο πήχης για την ανάπτυξη στην Τουρκία

Η Τουρκία περιόρισε τις προβλέψεις της για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στέλνοντας σήμα ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στη σταθερότητα των τιμών αντί για την ταχεία ανάπτυξη.

Το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε χθες, προβλέπει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 3,3% φέτος και 3,8% το επόμενο έτος, έναντι των περσινών προβλέψεων για 4% και 4,5%, αντίστοιχα.

Η εκτίμηση για το επόμενο έτος βρίσκεται πάνω από τη μέση εκτίμηση του 3,5% σε έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg, αλλά παραμένει πολύ χαμηλότερη από τον μέσο ρυθμό γύρω στο 5% που καταγράφηκε τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Για πολλούς, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δίνουν προτεραιότητα στη μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος τρέχει σε επίπεδα πάνω από έξι φορές υψηλότερα από τον επίσημο στόχο του 5%.

Η συγκράτηση του πληθωρισμού χωρίς να διολισθήσει η οικονομία ύψους 1,4 τρισ. δολαρίων σε ύφεση έχει αποδειχθεί δύσκολο έργο για την Τουρκία. Οι επιχειρήσεις παραπονιούνται ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού έχει μειώσει τα κέρδη τους, ενώ τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζουν να καταναλώνουν με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο.

Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα κλείσει το έτος στο 28,5% και στο 16% το 2026. Πρόκειται για απότομη αναθεώρηση σε σχέση με τις περσινές εκτιμήσεις του 17,5% και 9,7%, αντίστοιχα. Η καθοδήγηση της κεντρικής τράπεζας τον Αύγουστο τοποθέτησε τον πληθωρισμό στο τέλος του 2025 σε εύρος 25%-29%.

Η κυβέρνηση αύξησε επίσης την εκτίμησή της για το δημοσιονομικό έλλειμμα, προβλέποντας ότι θα φτάσει στο 3,6% του ΑΕΠ, μισή ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψή της. Ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Μεχμέτ Σιμσέκ έχει εισαγάγει νέους φόρους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες, οι οποίες τροφοδοτούνται εν μέρει από μια τεράστια εκστρατεία ανοικοδόμησης στη νοτιοανατολική χώρα, μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή το 2023.