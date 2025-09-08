Κατάρρευση κινεζικών εξαγωγών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ κατέρρευσαν κατά 33% τον Αύγουστο, ενώ η συνολική ανάπτυξη τους επιβραδύνθηκε στο ασθενέστερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν επίσης κατά 16% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι κινεζικές αρχές και καταγράφει το CNBC.

Οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 4,4% τον Αύγουστο σε όρους δολαρίου ΗΠΑ σε ετήσια βάση, όπως έδειξαν τα στοιχεία, καταγράφοντας τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Φεβρουάριο, ενώ δεν έφτασαν την εκτίμηση για άνοδο 5% που έκαναν οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters.

«Με την προσωρινή ώθηση από την εκεχειρία στο εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας να εξασθενεί και τις ΗΠΑ να αυξάνουν τους δασμούς σε αποστολές που αναδρομολογούνται μέσω άλλων χωρών, οι εξαγωγές είναι πιθανό να βρεθούν υπό πίεση βραχυπρόθεσμα», δήλωσε σε σημείωμα ο Ζιτσούν Χουάνγκ, οικονομολόγος στην Capital Economics.

Ο Χουάνγκ επεσήμανε ότι οι εξαγωγές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση μήνα με μήνα, με την επιβράδυνση στο συνολικό ποσοστό να αντανακλά κυρίως την υψηλή βάση του περασμένου έτους.

Η Κίνα βασίζεται όλο και περισσότερο σε εναλλακτικές αγορές, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική, καθώς η εμπορική πολιτική του προέδρου Τραμπ πιέζει τις αποστολές προς τις ΗΠΑ.

Οι αποστολές της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ένωση Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και την Αφρική εκτοξεύτηκαν τον Αύγουστο κατά 10,4%, 22,5% και σχεδόν 26%, αντίστοιχα.

Στις 11 Αυγούστου, το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία για άλλες 90 ημέρες, διατηρώντας σε ισχύ αμερικανικούς δασμούς περίπου 55% στις κινεζικές εισαγωγές και κινεζικούς δασμούς 30% στα αμερικανικά αγαθά, σύμφωνα με το Peterson Institute for International Economics.

Ωστόσο, οι διμερείς συνομιλίες φαίνεται να δυσκολεύονται να καταλήξουν σε πρόοδο, με την επίσκεψη στα τέλη Αυγούστου στην Ουάσιγκτον του ανώτερου κινέζου διαπραγματευτή Λι Τσενγκάνγκ να αποδίδει ελάχιστα αποτελέσματα.