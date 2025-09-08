#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πούτιν: Πρόταση για απόσυρση της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Βασανιστήρια

Το νομοσχέδιο υπέβαλε ο Ρώσος πρόεδρος στο κοινοβούλιο της χώρας, σύμφωνα με το TASS.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:44

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέβαλε νομοσχέδιο στο ρωσικό κοινοβούλιο για την απόσυρση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, μετέδωσε σήμερα το TASS.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε την είδηση αυτή επικαλούμενο βάση δεδομένων του κοινοβουλίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

