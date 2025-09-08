#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ευρωζώνη: Η εμπιστοσύνη των επενδυτών βυθίζεται

Ο δείκτης εμπιστοσύνης επενδυτών στην Ευρωζώνη υποχώρησε σε -9,2 τον Σεπτέμβριο, με αρνητικές προοπτικές για την εξαγωγική βιομηχανία και περιορισμένη αισιοδοξία για ανάκαμψη το φθινόπωρο.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:44

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ευρωζώνη μειώθηκε σημαντικά τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Sentix.

Ο συνολικός δείκτης υποχώρησε από -3,7 τον Αύγουστο σε -9,2, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων μηνών.

Ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης επιδεινώθηκε από -13 σε -18,8, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές αξιολογούν αρνητικά τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, ο δείκτης προσδοκιών υποχώρησε από τις 6 μονάδες σε 0,8, καταδεικνύοντας σχεδόν μηδενική αισιοδοξία για την οικονομική πορεία των επόμενων μηνών.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Sentix, η περιορισμένη δυναμική ανάκαμψης που συνήθως παρατηρείται το φθινόπωρο δεν είναι εμφανής φέτος, ενώ οι προοπτικές για την εξαγωγική βιομηχανία επιδεινώνονται λόγω του νέου εμπορικού συμφωνητικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αβεβαιότητα γύρω από τις εμπορικές σχέσεις και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα περιθώρια κέρδους των εξαγωγικών εταιρειών δημιουργούν πίεση στην επενδυτική διάθεση.

Συνολικά, η μείωση της εμπιστοσύνης τον Σεπτέμβριο δείχνει ότι οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις οικονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης, εν μέσω εμπορικών και γεωπολιτικών προκλήσεων, και ότι η αγορά πιθανώς θα συνεχίσει να εμφανίζει αυξημένη μεταβλητότητα τους επόμενους μήνες.

