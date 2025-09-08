Πτώση 10% στις πωλήσεις της Tesla στην Κίνα

Οι πωλήσεις της Tesla στην Κίνα μειώθηκαν κατά 9,93% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Κινεζικής Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων (CPCA) που δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα. Η εταιρεία κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρέδωσε 57.152 μονάδες τον Αύγουστο.
Εν τω μεταξύ, η κύρια ανταγωνίστρια της Tesla στην Κίνα, η BYD, παρέδωσε 310.200 μονάδες.
Επιπλέον, η CPCA ανέφερε ότι οι συνολικές πωλήσεις νέων ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 7,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 1,101 εκατομμύριο μονάδες.