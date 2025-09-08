#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πτώση 10% στις πωλήσεις της Tesla στην Κίνα

Οι πωλήσεις της Tesla στην Κίνα μειώθηκαν 9,9% τον Αύγουστο, με την BYD να παραδίδει πενταπλάσια οχήματα. Η συνολική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων σημείωσε αύξηση 7,5% σε ετήσια βάση.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:46

Οι πωλήσεις της Tesla στην Κίνα μειώθηκαν κατά 9,93% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Κινεζικής Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων (CPCA) που δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα. Η εταιρεία κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρέδωσε 57.152 μονάδες τον Αύγουστο.

Εν τω μεταξύ, η κύρια ανταγωνίστρια της Tesla στην Κίνα, η BYD, παρέδωσε 310.200 μονάδες.

Επιπλέον, η CPCA ανέφερε ότι οι συνολικές πωλήσεις νέων ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 7,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 1,101 εκατομμύριο μονάδες.

 

