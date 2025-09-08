Μειώθηκαν 23% οι αιτήσεις ασύλου σε ΕΕ, Νορβηγία και Ελβετία το 1ο εξάμηνο

Σημαντική μείωση 23% σημείωσαν οι αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν δεχτεί περισσότερες αιτήσεις ασύλου από τη Γερμανία, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στις τάσεις μετανάστευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA), δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου, η Γαλλία έχει δεχτεί 78.000 αιτήσεις και η Ισπανία 77.000, σε σύγκριση με 70.000 στη Γερμανία, η οποία εδώ και χρόνια αποτελεί τον κύριο προορισμό των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ.

Συνολικά, οι χώρες της ΕΕ μαζί με τη Νορβηγία και την Ελβετία κατέγραψαν 399.000 αιτήσεις ασύλου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μείωση 23% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει αυτήν την αλλαγή είναι η σημαντική μείωση των αιτήσεων από Σύρους πολίτες, με 25.000 λιγότερες αιτήσεις από το προηγούμενο έτος. Αυτό σχετίζεται με τις πολιτικές εξελίξεις στη Συρία, μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους (2024).

Μείωση στον αριθμό των αιτήσεων παρατηρήθηκε επίσης σε ορισμένες από τις κύριες χώρες υποδοχής: στη Γερμανία κατά 43%, στην Ιταλία 25% και στην Ισπανία 13%. Εν τω μεταξύ, οι αιτήσεις στη Γαλλία παρέμειναν σχεδόν σταθερές, καθιστώντας την κύρια χώρα προορισμού για τους αιτούντες άσυλο στην ΕΕ.

Ενώ ο αριθμός των αιτήσεων από τη Συρία έχει μειωθεί, η Βενεζουέλα έχει αναδειχθεί ως η κύρια χώρα προέλευσης για τους αιτούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τέσσερις κύριες χώρες υποδοχής – Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και Ιταλία – αντιπροσωπεύουν μαζί σχεδόν το 75% όλων των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται στην ΕΕ.

