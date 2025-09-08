#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σε νέο ιστορικό υψηλό ο χρυσός με το βλέμμα στη Fed

Διευρύνει το ράλι ο χρυσός, εν μέσω προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Στα 3.659 δολάρια ανά ουγκιά σκαρφάλωσε το πολύτιμο μέταλλο.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:27

Ο χρυσός «χτύπησε» νέο ρεκόρ τη Δευτέρα, λαμβάνοντας ώθηση από την αναπάντεχα αδύναμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή και αύξησε τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύθηκε έως και τα 3.659 δολάρια ανά ουγκιά, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό που είχε καταγραφεί την Παρασκευή.

Η έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Αύγουστο έδειξε επιβράδυνση των προσλήψεων, ενώ η ανεργία σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021.

Αυτό οδήγησε τους traders να αυξήσουν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων. Αυτή τη στιγμή προβλέπουν σχεδόν τρεις μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Τα χαμηλότερα κόστη δανεισμού καθιστούν πιο ελκυστικό ένα στοιχείο ενεργητικού  χωρίς απόδοση, όπως ο χρυσός, ο οποίος λαμβάνει επίσης στήριξη λόγω των ανησυχιών για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων. 

Τόσο η τιμή του χρυσού όσο και του ασημιού έχει διπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς οι αυξανόμενοι γεωπολιτικοί, οικονομικοί και εμπορικοί κίνδυνοι ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

