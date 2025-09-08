#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τον ερχόμενο Ιανουάριο εκδικάζεται η έφεση Λεπέν

Θα διεξαχθεί από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026, περισσότερο από ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η εκδίκαση της έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης για την επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και άλλα μέλη του κόμματος Εθνική Συσπείρωση (RN) θα διεξαχθεί από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026 στη Γαλλία, περισσότερο από ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίστηκε σήμερα σε Εφετείο του Παρισιού.

Η Λεπέν και έντεκα άλλα άτομα, οι μισοί από αυτούς που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως, θα δικαστούν εκ νέου για κατάχρηση δημόσιου χρήματος, κατηγορούμενοι ότι έστησαν ένα «σύστημα» μεταξύ 2004 και 2016 για την πληρωμή υπαλλήλων του κόμματος με χρήματα του Ευρωκοινοβουλίου.

Τον Μάρτιο, στη Λεπέν επιβλήθηκε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια. 

