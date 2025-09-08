Σε 600 απολύσεις προχωρά ο εκδοτικός όμιλος της βρετανικής Mirror

Πριονίζει 600 θέσεις εργασίας ο εκδότης των βρετανικών εφημερίδων Mirror, Express και Star, στο πλαίσιο της τελευταίας του αναδιάρθρωσης, προκειμένου να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνήθειες των αναγνωστών και στον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Reach, η οποία κατέχει επίσης δεκάδες περιφερειακούς τίτλους, όπως οι Manchester Evening News, Birmingham Mail και Liverpool Echo, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προβεί σε 321 απολύσεις συντακτών.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν οφείλεται στην αναδιάρθρωση των εμπορικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και στις δουλειές που επηρεάζονται από τη δημιουργία ενός κεντρικού αθλητικού κόμβου για την κάλυψη όλων των εθνικών και περιφερειακών εμπορικών σημάτων της.

Η εταιρεία, η οποία ανακοίνωσε κέρδη σχεδόν 100 εκατ. λιρών πέρυσι και της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος Τζιμ Μάλεν αποχώρησε τον Μάρτιο, δήλωσε ότι η αναδιάρθρωση αποτελεί μέρος μιας στροφής προς την παραγωγή περισσότερου περιεχομένου βίντεο και ήχου, καθώς και προς τη δημιουργία ενός ζωντανού ειδησεογραφικού δικτύου.

«Η νέα μας δομή αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αναδιοργάνωση που έχουμε αναλάβει ποτέ, ακόμη περισσότερο απ' ό,τι στις πρώτες ημέρες της ψηφιακής επανάστασης», δήλωσε ο Ντέιβιντ Χίγκερσον, επικεφαλής περιεχομένου της Reach. «Οι αλλαγές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή απαιτούν μια ολοκληρωτική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούμε και στον τρόπο που αφηγούμαστε τα γεγονότα. Για τις συντακτικές μας ομάδες, θα πρέπει να υιοθετήσουμε έναν διαφορετικό τρόπο εργασίας από πάνω προς τα κάτω, καθώς προσαρμόζουμε τους πόρους μας στις φιλοδοξίες μας».

Ο Χίγκερσον δήλωσε ότι η εταιρεία θα δημιουργήσει επίσης 135 νέες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, δίνοντας «προτεραιότητα σε άτομα των οποίων οι δουλειές διατρέχουν κίνδυνο».

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι «δίνει νέα έμφαση στις ψηφιακές συνδρομές».

Η βρετανική Ένωση Δημοσιογράφων εξέφρασε την ανησυχία της για τον αντίκτυπο του τελευταίου γύρου περικοπών θέσεων εργασίας.

«Για άλλη μια φορά, το ηθικό καταρρέει εξαιτίας της απειλής μαζικών απολύσεων», ανέφερε. «Η σκέψη ότι οποιαδήποτε επιχείρηση μέσων ενημέρωσης μπορεί να αντέξει οικονομικά να απολύσει εκατοντάδες δημοσιογράφους για να εξασφαλίσει το μέλλον της σε κάνει να αναρωτιέσαι τι είδους μέλλον θα είναι αυτό».

Η εταιρεία έχει υποστεί αδιάκοπες και εκτεταμένες περικοπές προσωπικού και κόστους τα τελευταία χρόνια.

Το 2023 προχώρησε σε τρεις γύρους απολύσεων, περικόπτοντας συνολικά σχεδόν 800 θέσεις εργασίας, στη μεγαλύτερη ετήσια απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο των βρετανικών εφημερίδων εδώ και δεκαετίες.

Στο τέλος του περασμένου έτους απασχολούσε λίγο πάνω από 3.500 υπαλλήλους, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεσή της, έναντι 5.500 υπαλλήλων το 2018, σημειώνει ο Guardian.