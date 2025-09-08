#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νετανιάχου: Εκκενώστε τώρα την πόλη της Γάζας!

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποιεί τους κατοίκους ότι ο στρατός θα προχωρήσει άμεσα σε χερσαίες επιχειρήσεις στην πρωτεύουσα τού υπό πολιορκία παλαιστινιακού θύλακα.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:49

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν τώρα, ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στον θύλακα, μεταδίδει το Reuters.

Όπως είπε: «Λέω στους κατοίκους της Γάζας, και ακούστε με προσεκτικά: έχετε ήδη προειδοποιηθεί — φύγετε τώρα!»

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις οργανώνονται και συγκεντρώνονται τώρα στην πόλη της Γάζας προκειμένου να προβούν σε χερσαίες επιχειρήσεις.

