ΟΗΕ: Ο Μίροσλαβ Γέντζα νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στην Κολομβία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Σλοβάκου διπλωμάτη Μίροσλαβ Γέντσα ως νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του για την Κολομβία και Επικεφαλής της Αποστολής Επαλήθευσης του ΟΗΕ στη χώρα.

Ο κ. Γέντσα «διαδέχεται τον Κάρλος Ρουίς Μασιού από το Μεξικό», στον οποίο ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε «ευγνωμοσύνη για την αφοσίωση και την υπηρεσία του».

Με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στη διπλωματία, τη διαμεσολάβηση και τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, ο κ. Γέντσα διαθέτει «στενή γνώση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία». Από το 2019 υπηρετεί ως Βοηθός Γεν. Γραμματέας για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική στα Τμήματα Πολιτικών και Ειρηνευτικών Υποθέσεων και Επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Στην καριέρα του έχει υπηρετήσει ως Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ στην Κεντρική Ασία, Διευθυντής του Γραφείου του ΥΠΕΞ Σλοβακίας, Επικεφαλής Αποστολής ΟΑΣΕ στην Τασκένδη και Πρέσβης σε Κολομβία, Μεξικό και Βενεζουέλα. Μιλάει Αγγλικά, Ρωσικά και Ισπανικά.

