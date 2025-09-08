#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

«Ο πρωθυπουργός του Κατάρ άσκησε πιέσεις στη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά στη νέα αμερικανική πρόταση», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:34

Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, πιέζει την πολιτική ηγεσία της Χαμάς «να ανταποκριθεί θετικά» στο νέο σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες που διεξήχθησαν σήμερα στη Ντόχα.

«Ο πρωθυπουργός του Κατάρ άσκησε πιέσεις στη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά στη νέα αμερικανική πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Χθες Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες σε περίπτωση απόρριψης».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

