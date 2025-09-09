#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ASML ρίχνει 1,3 δισ. στη Mistral για την AI μάχη

Η ASML επενδύει δισεκατομμύρια στη Mistral, σχηματίζοντας ευρωπαϊκό μέτωπο απέναντι στην κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ASML ρίχνει 1,3 δισ. στη Mistral για την AI μάχη

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:13

Η ολλανδική εταιρεία ASML, κορυφαία παγκοσμίως στην παραγωγή εξοπλισμού για την κατασκευή μικροτσίπ, ανακοίνωσε επένδυση ύψους 1,3 δισ. ευρώ στη γαλλική start-up τεχνητής νοημοσύνης Mistral, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στον αναδυόμενο τομέα της AI.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Mistral, που ιδρύθηκε μόλις πριν από δύο χρόνια, συγκεντρώνει συνολικά 1,7 δισ. ευρώ σε νέο γύρο χρηματοδότησης, ανεβάζοντας την αποτίμησή της κοντά στα 12 δισ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη δημιουργία μιας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών τεχνολογικών εταιρειών, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη αναζητά τρόπους να μειώσει την εξάρτησή της από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

