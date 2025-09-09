#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας ένας νεκρός στο Σότσι

Καταρρίφθηκαν δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα μισά εκ των οποίων πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΑΜ.

Νέα ουκρανική επίθεση με drones κατά της Ρωσίας ένας νεκρός στο Σότσι

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:07

Οδηγός έχασε τη ζωή του σε επιδρομή ουκρανικών drones στη Σότσι, δημοφιλή λουτρόπολη στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Κρασναντάρ Βενιαμίν Καντράτιεφ μέσω Telegram.

Συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε χτύπησαν τον άνδρα καθώς κυκλοφορούσε στη συνοικία Άντλερ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί, ενώ έξι σπίτια υπέστησαν ζωές, τουλάχιστον σύμφωνα με τον κ. Καντράτιεφ.

Το εύρος της επιδρομής δεν είναι ακόμη σαφές. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταρρίφθηκαν δυο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην Κρασναντάρ. Ωστόσο, το υπουργείο ανακοινώνει γενικά μόνο πόσα drones καταρρίπτονται, όχι πόσα εξαπολύονται.

Συνολικά, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, καταρρίφθηκαν 31 ουκρανικά UAVs, τα 15 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γκουτέρες (ΟΗΕ): Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ρωσικά πλήγματα εναντίον θερμοηλεκτρικού σταθμού στο Κίεβο

Drones αξίας €1 δισ. από το Ισραήλ σχεδιάζει να αγοράσει η Γερμανία

Ετοιμος για νέες κυρώσεις στη Μόσχα ο Ντόναλντ Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο