Πτώση για τη βιομηχανική παραγωγή στη Γαλλία

Η βιομηχανική παραγωγή της Γαλλίας μειώθηκε τον Ιούλιο, σε μια κακή αρχή για το τρίτο τρίμηνο, που κατέληξε αυτήν την εβδομάδα σε κυβερνητικό χάος με την πτώση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού.

Η βιομηχανική παραγωγή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης μειώθηκε κατά 1,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο, καθώς ο μεταποιητικός τομέας κατέγραψε πτώση 1,7%. Ωστόσο, οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg είχαν προβλέψει μεγαλύτερες μειώσεις, της τάξης του 1,4% και 1,2% αντίστοιχα.

Οι γαλλικές επιχειρήσεις έχουν αντιμετωπίσει παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με τη φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες, από τότε που οι εκλογές του περασμένου έτους παρήγαγαν ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο που δυσκολεύεται να συμφωνήσει σε δημοσιονομική νομοθεσία.

Η πολιτική αναταραχή επιδεινώθηκε ξανά χθες με την κατάρρευση της κυβέρνησης σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης.