Ερχεται «λουτρό αίματος» στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Η BYD προέβλεψε «λουτρό αίματος» στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία μετά την παρέμβαση του Πεκίνου για τις επιθετικές εκπτώσεις, προειδοποιώντας ότι περίπου 100 κατασκευαστές αυτοκινήτων χρειάζεται να «εκτοπιστούν» από την υπερ-ανταγωνιστική αγορά.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιθέσεων του προέδρου Σι Τζινπίνγκ έναντι στον ανελέητο «πόλεμο τιμών», που απορρέει από την υπερβολική παραγωγική ικανότητα.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τις επιθετικές εκπτώσεις -γνωστές ως neijuan ή «εσωστρέφεια»- σε διάφορους κλάδους ως την αιτία που επιδεινώνεται ο αποπληθωρισμός.

Χωρίς τη δυνατότητα να προσφέρουν εκπτώσεις για να προσελκύσουν πελάτες, «ορισμένοι από τους κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (OEMs) θα εκτοπιστούν», δήλωσε η Στέλλα Λι, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης αυτοκινήτου στο Μόναχο. «Ακόμη και 20 OEMs είναι πάρα πολλοί».

Σήμερα περίπου 130 κατασκευαστές διεκδικούν μερίδιο στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα.

Ωστόσο, η Λι και άλλοι διεθνείς επικεφαλής αυτοκινητοβιομηχανιών προβλέπουν πλέον μείωση στον αριθμό των εταιρειών, έπειτα από μια εντυπωσιακή περίοδο ταχείας αύξησης πωλήσεων και πτώσης τιμών στα ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Από τα 129 brands που πωλούσαν ηλεκτρικά και υβριδικά το 2024, η συμβουλευτική εταιρεία AlixPartners εκτιμά ότι μόλις 15 θα παραμείνουν οικονομικά βιώσιμα έως το 2030. Η ανταγωνίστρια της BYD, Xpeng, είχε προηγουμένως προβλέψει ότι η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία θα συρρικνωθεί σε μόλις 10 εταιρείες μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η Λι δήλωσε ότι η BYD θα επωφεληθεί από τη μείωση του ανταγωνισμού στις τιμές, υποστηρίζοντας ότι οι καταναλωτές θα είναι πιο πιθανό να επιλέξουν αυτοκίνητα βάσει άλλων κριτηρίων, όπως η τεχνολογία και η οδηγική εμπειρία.

Ωστόσο, η BYD -που ανταγωνίζεται την Tesla για τον τίτλο του μεγαλύτερου κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως- δεν ήταν πλήρως προστατευμένη από τις εσωτερικές πιέσεις που δημιούργησε η κυβέρνηση, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο όμιλος ανέφερε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα καθαρά κέρδη και έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο, λόγω της καταστολής του Πεκίνου στις πρακτικές μακροπρόθεσμων πληρωμών προς προμηθευτές και στις εκπτώσεις.

Η Citi μείωσε τις προβλέψεις της για τις ετήσιες πωλήσεις της BYD -από 5,8 εκατ. αυτοκίνητα φέτος, 7,2 εκατ. το επόμενο έτος και 8,4 εκατ. το 2027- σε 4,6 εκατ., 5,4 εκατ. και 6 εκατ., αντίστοιχα. Είχε πουλήσει 4,3 εκατ. μονάδες πέρυσι.

Η Λι υποβάθμισε τις ανησυχίες για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της κυβερνητικής εκστρατείας στις επιδόσεις της BYD, αλλά αναγνώρισε ότι περισσότερες κινεζικές εταιρείες είναι πιθανό να αναζητήσουν ανάπτυξη στο εξωτερικό, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά συνεχίζεται.

«Πιστεύω ότι τα κέρδη μας θα παραμείνουν ισχυρά», είπε η Λι. «Νομίζω ότι θα δείτε περισσότερες κινεζικές εταιρείες να έρχονται στο εξωτερικό, αλλά η διεθνής αγορά δεν είναι τόσο απλή».

Η BYD και άλλες κινεζικές μάρκες έχουν επεκτείνει ραγδαία τις πωλήσεις τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, προσφέροντας οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά με προηγμένο λογισμικό και άλλες τεχνολογίες. Η κρατική Changan μπήκε πρόσφατα στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας.