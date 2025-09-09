Απαγορεύει το κάπνισμα και σε εξωτερικούς χώρους η Ισπανία

Καθολική απαγόρευση του καπνίσματος, συμβατικού και ηλεκτρονικού τσιγάρου, σε δημόσιους εξωτερικούς χώρους προωθεί η ισπανική κυβέρνηση.

Νομοσχέδιο ορίζει την απαγόρευση του καπνίσματος σε βεράντες μπαρ και εστιατορίων, σε υπαίθριες συναυλίες και στην περίμετρο σχολείων και νοσοκομείων, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με αντίγραφο που είδε το Bloomberg. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη και τώρα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, πριν κατατεθεί στο Κοινοβούλιο.

«Το κάπνισμα είναι από τις κύριες απειλές για τη δημόσια υγεία και προκαλεί το 30% των καρκίνων», δήλωσε η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία. «Κάθε χώρος που ανακτούμε από τον καπνό είναι χώρος που κερδίζεται για την υγεία και τη ζωή».

Οι βεράντες κατέχουν εμβληματικό ρόλο στον ισπανικό τρόπο ζωής και καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις στις πόλεις. Το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους -όπως υπηρεσίες, μπαρ και εστιατόρια- έχει απαγορευτεί από το 2005.

Ένας στους τέσσερις Ισπανούς καπνίζει καθημερινά ενώ η κατανάλωση μεταξύ των ανηλίκων αυξάνεται, κυρίως λόγω των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των νέων καπνικών προϊόντων με γεύση, σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις. Περίπου το 55% των εφήβων ηλικίας 14 έως 18 ετών έχουν δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, σύμφωνα με έρευνα του 2023.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως στην Ισπανία από ασθένειες που συνδέονται με το κάπνισμα, όπως από καρκίνο του πνεύμονα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η προτεινόμενη απαγόρευση ευθυγραμμίζεται με παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Σουηδία έχει απαγορεύσει το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους των μπαρ, ενώ Γαλλία και Βέλγιο το απαγορεύουν σε δημόσιους χώρους όπως πάρκα ή παραλίες.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση διαφημίσεων τόσο για παραδοσιακά όσο και για ηλεκτρονικά τσιγάρα, ενώ θα απαγορευτεί και η κατανάλωση από ανηλίκους.

Στους χώρους όπου θα απαγορευτεί το κάπνισμα περιλαμβάνονται γήπεδα ποδοσφαίρου, πανεπιστημιουπόλεις, παιδικές χαρές και περιοχές σε απόσταση 15 μέτρων από νοσοκομεία, σχολεία και δημόσια κτίρια. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης θα απαγορευτούν πλήρως. Το κάπνισμα είχε ήδη απαγορευτεί σε πολλά ποδοσφαιρικά γήπεδα με απόφαση των συλλόγων.

Ωστόσο, η πρόταση είναι πιο αδύναμη απ' ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί και έχει δεχθεί επικρίσεις από αντικαπνιστές. Η κυβέρνηση αρχικά είχε στόχο να περιορίσει τα σημεία πώλησης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και να αυξήσει τους φόρους, αλλά απέσυρε αυτές τις προτάσεις μετά από αντιδράσεις του κλάδου.