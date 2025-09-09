#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέα μεγάλη πτωτική αναθεώρηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ

Η αμερικανική αγορά εργασίας ήταν πολύ πιο αδύναμη από ότι έδειχναν τα επίσημα στοιχεία από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:21

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 919.000 λιγότερες θέσεις εργασίας κατά τους τελευταίους μήνες της προεδρίας Μπάιντεν και τα πρώτα στάδια της κυβέρνησης Τραμπ, γεγονός που υποδεικνύει ότι η αγορά εργασίας άρχισε να επιβραδύνεται νωρίτερα από ότι ήταν γενικώς παραδεκτό έως σήμερα. 

Τα αναθεωρημένα στοιχεία για την απασχόληση από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025 ενδέχεται να επηρεάσουν το πόσο επιθετικά θα μειώσει τα επιτόκια η Fed.

Η Fed συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα και η κεντρική τράπεζα αναμένεται να μειώσει για πρώτη φορά φέτος τα επιτόκια. Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι πίστευαν οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed μόλις πριν από μερικούς μήνες.

Τα νέα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν πολλά για τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας, καθώς αφορούν παλαιότερους μήνες. Εκείνο που δείχνουν, ωστόσο, είναι ότι η επιβράδυνση στις προσλήψεις είχε αρχίσει πολύ πριν αναλάβει καθήκοντα ο πρόεδρος Τραμπ, μια πτωτική τάση που επιδεινώθηκε από την πολιτική του για υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές.

 

