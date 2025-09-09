#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο πρόεδρος του Νεπάλ καλεί σε αυτοσυγκράτηση έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις

"Καλώ όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές στη χώρα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις", τόνισε ο ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Πουντέλ.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:19

Ο πρόεδρος του Νεπάλ κάλεσε σήμερα σε εθνική ενότητα έπειτα από δύο ημέρες βίαιων διαδηλώσεων, κυρίως κατά του μπλοκαρίσματος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς, που προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων και οδήγησαν στην παραίτηση του πρωθυπουργού.

"Καλώ όλους, περιλαμβανομένων των διαδηλωτών, να συνεργαστούν για μια ειρηνική επίλυση της δύσκολης κατάστασης στη χώρα", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Πουντέλ, αφότου διαδηλωτές πυρπόλησαν το κτήριο του κοινοβουλίου καθώς και το γραφείο του.

"Καλώ όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές στη χώρα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

