Η Βουλγαρία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την ένταξη του Μαυροβούνιου στην ΕΕ

Η Βουλγαρία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει το Μαυροβούνιο στην πορεία προς την ένταξή του στην ΕΕ, δήλωσε ο βούλγαρος πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάσκοφ κατά την ομιλία του σε φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μαυροβουνίου στην Ποντγκόριτσα, στο πλαίσιο διήμερης επίσημης επίσκεψής του.

Η Βουλγαρία θεωρεί πως ο στόχος του Μαυροβουνίου να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις έως το τέλος του 2026 είναι φιλόδοξος αλλά εφικτός, υπογράμμισε ο Ζελιάσκοφ. Επιβεβαίωσε ότι η Βουλγαρία θα υποστηρίξει το Μαυροβούνιο τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και τεχνικής αρωγής στην πορεία προς την ένταξή του στην ΕΕ.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία να επισκεφθεί το Μαυροβούνιο, τονίζοντας τους διαχρονικούς πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η Βουλγαρία ήταν ένα από τα πρώτα κράτη που αναγνώρισαν την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου, υπενθύμισε ο βούλγαρος πρωθυπουργός.

Ο Ζελιάσκοφ αναφέρθηκε επίσης στη ζωή και στο έργο ενός διακεκριμένου ιατρού με καταγωγή από το Μαυροβούνιο, του Δρ Πέταρ Οράχοβατς, ως σύμβολο των σχέσεων μεταξύ Βουλγαρίας και Μαυροβουνίου. Μετά την απελευθέρωση της Βουλγαρίας από τον οθωμανικό ζυγό, ο Οράχοβατς μετακόμισε στη Βουλγαρία όπου ίδρυσε τον Βουλγαρικό Ιατρικό Σύλλογο. Ακολούθως διετέλεσε κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής της Σόφιας, πρόεδρος του Βουλγαρικού Ερυθρού Σταυρού και πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σόφιας.

Ο Ζελιάσκοφ συζήτησε τις κρίσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του αυξημένου κόστους διαβίωσης, των οικονομικών δυσχερειών, της διαχείρισης της μετανάστευσης και των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Σχολίασε επίσης τις προκλήσεις για την ασφάλεια και την άμυνα, την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων, υποστηρίζοντας ότι μεταξύ των αιτίων αυτών των προκλήσεων είναι η ανεπαρκής διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών στην ΕΕ, διότι επηρεάζει την ικανότητα ανάπτυξης και χρήσης νέων υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων.

Ο Ζελιάσκοφ σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση του ζητήματος και ανταποκρίνεται με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ευημερία την περίοδο 2024-2029, το οποίο εστιάζει στην ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, σε επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στην ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα.

