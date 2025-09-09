#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Ζητά από τους συμμάχους $60 δισ. για την άμυνα το 2026

Δήλωση του υπουργού Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ έπειτα από συνάντηση της ομάδας Ραμστάιν. Στόχος «η προστασία της Ευρώπης και της Ουκρανίας».

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:18

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ντενίς Σμιχάλ δήλωσε ότι το Κίεβο επιθυμεί οι σύμμαχοί του να διαθέσουν 60 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 για «να προστατέψουν την Ευρώπη και την Ουκρανία».

Ο Σμιχάλ έκανε τη δήλωση αυτή έπειτα από συνάντηση της ομάδας Ραμστάιν, που αποτελείται από τις χώρες που παρέχουν υποστήριξη στο Κίεβο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ζήτησε η Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται διατηρώντας τις στρατιωτικές δαπάνες υψηλές, δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας Γιούλια Σβιριντένκο.

Η ίδια δεν ανέφερε το ποσό των χρημάτων που θα ζητήσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

