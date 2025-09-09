#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Γερμανία καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ ως «απαράδεκτη»

«Η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας με στόχο να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:47

Η Γερμανία καταδίκασε τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα του Κατάρ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες».

«Η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα όχι μόνο παραβιάζει την εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλες τις προσπάθειές μας με στόχο να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτή η επίθεση είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

