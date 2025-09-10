#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Novo Nordisk κόβει 9.000 θέσεις εργασίας

Η φαρμακευτική κολοσσός προχωρά σε βαθύ μετασχηματισμό, μειώνοντας προσωπικό και ανακατανέμοντας πόρους ώστε να επενδύσει περισσότερο σε θεραπείες διαβήτη και παχυσαρκίας.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:27

Η Novo Nordisk θα περικόψει 9.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, με στόχο εξοικονόμηση 8 δισ. κορωνών Δανίας (1,3 δισ. δολαρίων) έως το τέλος του 2026.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η δανέζικη εταιρεία ανακοίνωσε έναν συνολικό μετασχηματισμό για να απλοποιήσει τη δομή της, να βελτιώσει την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και να ανακατανείμει πόρους προς τις ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Περίπου 5.000 περικοπές αναμένονται στη Δανία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της σήμερα Τετάρτη.

