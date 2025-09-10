Πρώτο δικαστικό φρένο στην απόλυση της Λίζα Κουκ από τη Fed

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί προς το παρόν να αποπέμψει τη Λίσα Κουκ, σύμφωνα με απόφαση αμερικανού δικαστή, σε μια σημαντική νίκη για τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που μάχεται εναντίον του προέδρου για τις προσπάθειες απομάκρυνσής της από την κεντρική τράπεζα.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Τζία Κομπ, που προεδρεύει της υπόθεσης στην Ουάσιγκτον, αποφάνθηκε αργά την Τρίτη ότι η Κουκ δεν μπορεί να αποπεμφθεί όσο εκκρεμεί η δικαστική διαμάχη, γράφουν οι Financial Times.

«Η Κουκ έχει αποδείξει ισχυρά ότι η φερόμενη απομάκρυνσή της έγινε κατά παράβαση του Νόμου περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας», έγραψε η Κομπ. Διάταξη του νόμου αυτού επιτρέπει στον πρόεδρο να απομακρύνει έναν διοικητή της Fed μόνο «για λόγο», ο οποίος, σύμφωνα με την Κομπ, θα πρέπει να αφορά αποτυχία στην εκπλήρωση των εκ του νόμου καθηκόντων.

Η απόφαση θα επιτρέψει στην Κουκ να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της επιτροπής χάραξης πολιτικής της Fed την επόμενη εβδομάδα, όπου αναμένεται ευρέως να μειωθούν τα επιτόκια για πρώτη φορά φέτος.

Πρόκειται για ήττα του Τραμπ, ο οποίος τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε την απόλυση της Κουκ για υποτιθέμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας πίεσης προς την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ώστε να μειώσει το κόστος δανεισμού.

Η Κουκ απάντησε καταθέτοντας αγωγή κατά του προέδρου για την απόλυσή της. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ είναι «απλώς ένα πρόσχημα» για την απομάκρυνσή της, ώστε να πετύχει τον πραγματικό του στόχο: να αποκτήσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Fed διορισμένα από τον ίδιο.

Η απόφαση της Κομπ «αναγνωρίζει και επαναβεβαιώνει τη σημασία της προστασίας της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας από παράνομη πολιτική παρέμβαση», δήλωσε ο Άμπε Λόουελ, δικηγόρος που εκπροσωπεί την Κουκ.

«Το να επιτραπεί στον Πρόεδρο να απομακρύνει παράνομα τη διοικητή Κουκ με αβάσιμους και ασαφείς ισχυρισμούς θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και θα υπονόμευε το κράτος δικαίου».