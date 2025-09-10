#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πρώτο δικαστικό φρένο στην απόλυση της Λίζα Κουκ από τη Fed

Κρίθηκε ότι δεν μπορεί να αποπεμφθεί όσο εκκρεμεί η δικαστική διαμάχη. Θα μετέχει κανονική την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Πρώτο δικαστικό φρένο στην απόλυση της Λίζα Κουκ από τη Fed

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:03

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί προς το παρόν να αποπέμψει τη Λίσα Κουκ, σύμφωνα με απόφαση αμερικανού δικαστή, σε μια σημαντική νίκη για τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που μάχεται εναντίον του προέδρου για τις προσπάθειες απομάκρυνσής της από την κεντρική τράπεζα.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Τζία Κομπ, που προεδρεύει της υπόθεσης στην Ουάσιγκτον, αποφάνθηκε αργά την Τρίτη ότι η Κουκ δεν μπορεί να αποπεμφθεί όσο εκκρεμεί η δικαστική διαμάχη, γράφουν οι Financial Times.

«Η Κουκ έχει αποδείξει ισχυρά ότι η φερόμενη απομάκρυνσή της έγινε κατά παράβαση του Νόμου περί Ομοσπονδιακής Τράπεζας», έγραψε η Κομπ. Διάταξη του νόμου αυτού επιτρέπει στον πρόεδρο να απομακρύνει έναν διοικητή της Fed μόνο «για λόγο», ο οποίος, σύμφωνα με την Κομπ, θα πρέπει να αφορά αποτυχία στην εκπλήρωση των εκ του νόμου καθηκόντων.

Η απόφαση θα επιτρέψει στην Κουκ να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της επιτροπής χάραξης πολιτικής της Fed την επόμενη εβδομάδα, όπου αναμένεται ευρέως να μειωθούν τα επιτόκια για πρώτη φορά φέτος.

Πρόκειται για ήττα του Τραμπ, ο οποίος τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε την απόλυση της Κουκ για υποτιθέμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας πίεσης προς την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ώστε να μειώσει το κόστος δανεισμού.

Η Κουκ απάντησε καταθέτοντας αγωγή κατά του προέδρου για την απόλυσή της. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ είναι «απλώς ένα πρόσχημα» για την απομάκρυνσή της, ώστε να πετύχει τον πραγματικό του στόχο: να αποκτήσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Fed διορισμένα από τον ίδιο.

Η απόφαση της Κομπ «αναγνωρίζει και επαναβεβαιώνει τη σημασία της προστασίας της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας από παράνομη πολιτική παρέμβαση», δήλωσε ο Άμπε Λόουελ, δικηγόρος που εκπροσωπεί την Κουκ.

«Το να επιτραπεί στον Πρόεδρο να απομακρύνει παράνομα τη διοικητή Κουκ με αβάσιμους και ασαφείς ισχυρισμούς θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και θα υπονόμευε το κράτος δικαίου».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γιατί η Fed δεν πρέπει να μειώσει τα επιτόκια

Μπέσεντ: Η Fed είναι ανεξάρτητη αλλά κάνει λάθη

Ντάιμον: Η αμερικανική οικονομία αποδυναμώνεται

Janet Yellen: Ο Τραμπ επιτίθεται στην αξιοπιστία του δολαρίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο