Μόνο 11% των προτάσεων Ντράγκι υλοποίησε η ΕΕ

Εναν χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι με 383 συστάσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία, η ΕΕ έχει εφαρμόσει μόλις το 11,2%, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσονται οκτώ φορές ταχύτερα από την Ευρωζώνη.

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:16

Η ΕΕ έχει εφαρμόσει μόνο ένα μικρό μέρος των προτάσεων που υπέβαλε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι για την αναζωογόνηση της υποτονικής οικονομίας της Ένωσης στον ανταγωνισμό με παγκόσμιους αντιπάλους όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ.

Οπως σημειώνουν οι Financial Times, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Ντράγκι διατύπωσε 383 συστάσεις προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη αντιμετώπιζε μια «υπαρξιακή πρόκληση» και ότι «δεν θα ήταν σε θέση να αναδειχθεί ηγέτιδα στις νέες τεχνολογίες, φάρος υπευθυνότητας για το κλίμα και ανεξάρτητος παράγοντας στη διεθνή σκηνή», εκτός αν γινόταν πιο παραγωγική.

Ωστόσο, ένα χρόνο μετά, παρά τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει γρήγορα, μόνο το 11,2% των ιδεών του Ντράγκι έχουν υλοποιηθεί, σύμφωνα με έλεγχο του European Policy Innovation Council, ενός think tank με έδρα τις Βρυξέλλες.

Εν τω μεταξύ, η οικονομία της Ευρώπης συνέχισε να παραμένει στάσιμη, με την οικονομία των ΗΠΑ να αναπτύσσεται οκτώ φορές ταχύτερα από την ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

