Γερμανία: «Συνταγματικώς αμφισβητήσιμη» έρευνα κατά στελέχους του SPD

Αντιδράσεις στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού έχει προκαλέσει η υπόθεση έρευνας σε βάρος στελέχους του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), η οποία θεωρήθηκε ύποπτη για την δημιουργία γκράφιτι με συνθήματα σε βάρος του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Τον περασμένο Ιανουάριο, εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, ο τότε υποψήφιος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εμφανίστηκε με την σύζυγό του Σαρλότε σε κομματική εκδήλωση στο κοινοτικό κέντρο της πόλης Μέντεν. Δύο μέρες νωρίτερα είχε δηλώσει ότι θα κατέθετε στην Bundestag προτάσεις για αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής, «ανεξαρτήτως του ποιος θα τις υποστηρίξει». Το βράδυ πριν από την εμφάνισή του, το κτίριο βανδαλίστηκε και στους τοίχους γράφτηκαν συνθήματα όπως «Μερτς σκάσε!», «Φύγε, φασιστο-Φριτς!» και «Ποτέ ξανά CDU». Στα τέλη Φεβρουαρίου εκδόθηκε ένταλμα έρευνας σε βάρος της 17χρονης Νέλα Κρουσίνσκι, τότε αρχηγού της οργάνωσης νεολαίας του SPD στο Μέντεν, με την κατηγορία της κακόβουλης φθοράς ξένης περιουσίας και την 1η Απριλίου αστυνομικοί ερεύνησαν το γραφείο της και το διαμέρισμα στο οποίο ζει με τους γονείς της και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το κινητό τηλέφωνό της.

Η Νέλα Κρουσίνσκι υπέβαλε ένσταση κατά της έκδοσης του εντάλματος και χθες, Τρίτη, το Περιφερειακό Δικαστήριο Ανηλίκων του Άρνσμπεργκ το έκρινε παράνομο. Η έκδοσή του είχε βασιστεί αποκλειστικά στην κατάθεση ενός ανώνυμου μάρτυρα ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το βράδυ του περιστατικού είδε δύο νεαρά άτομα, μια γυναίκα και έναν άνδρα, κοντά στο εν λόγω κτίριο. Το δικαστήριο έκρινε τώρα την συγκεκριμένη κατάθεση ως «σαφώς ακατάλληλη για την ταυτοπροσωπία της κατηγορουμένης» και την πληροφορία «χωρίς καμία απολύτως πραγματική βάση». Το γεγονός ότι η Νέλα Κρουσίνσκι ανήκει στην οργάνωση νεολαίας του SPD «δεν δικαιολογεί με κανέναν τρόπο την υπόθεση» ότι θα διέπραττε εγκλήματα, αναφέρει το Δικαστήριο και περιγράφει την διαδικασία που ακολουθήθηκε ως «συνταγματικά αμφισβητήσιμη».

Η αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση εντάθηκε επίσης από το γεγονός ότι το ένταλμα έρευνας εκδόθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του 'Αρνσμπεργκ, του οποίου προΐσταται η σύζυγος του καγκελάριου Σαρλότε Μερτς, ενώ την διερεύνηση του ζητήματος ανέλαβε αστυνομικός ο οποίος είναι μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και δημοτικός σύμβουλος. Το ένταλμα πάντως δεν φέρει την υπογραφή της κυρίας Μερτς, αλλά κάποιου συναδέλφου της, δόκιμου δικαστή, αν και η ίδια παραμένει τυπικώς υπεύθυνη. Από το Δικαστήριο ανακοινώθηκε ότι η σύζυγος του καγκελάριου ενημερώθηκε για την υπόθεση μόλις την περασμένη εβδομάδα, ενώ και η ίδια, μιλώντας στο δίκτυο WDR, δήλωσε άγνοια για το θέμα.

«Φαίνεται ότι το κράτος δικαίου καθίσταται εσωτερική υπόθεση του CDU όταν πρόκειται για την παρενόχληση ενός νεαρού ακτιβιστή της οργάνωσης νεολαίας του οποίου η πολιτική στάση δεν αρέσει», δήλωσε στο Spiegel ο ομοσπονδιακός πρόεδρος των Νέων Σοσιαλιστών Φίλιπ Τίρμερ, ενώ ο γενικός γραμματέας του SPD στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία Φρέντερικ Κόρντες έκανε λόγο για «σκάνδαλο» και δήλωσε «έκπληκτος από το γεγονός ότι η 17χρονη σοσιαλδημοκράτης εκφοβιζόταν για την πολιτική της δράση με μεθόδους συνταγματικώς αμφισβητήσιμες». Στο ίδιο πνεύμα, ο αρχηγός των Πρασίνων στην Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία Τιμ Αχτερμάιερ δήλωσε ότι «εδώ έχουν σαφώς παραβιαστεί δικαιώματα στα οποία πρέπει να μπορούν να βασίζονται οι πολίτες» και ζήτησε να διεξαχθεί σχετική έρευνα.

