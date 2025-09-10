#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Να εξοπλιστεί «μαζικά» η Ουκρανία και με Τaurus ζητά στέλεχος του CDU

«Ρωσικά drones πετούν προς την Πολωνία και την Μολδαβία. Η έκφραση αλληλεγγύης είναι άτοπη. Επιτέλους, ας απαντήσουμε με συνέπειες και σκληρότητα!», δήλωσε ο ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος για την εξωτερική πολιτική Ρόντεριχ Κιζεβέτερ.

Γερμανία: Να εξοπλιστεί «μαζικά» η Ουκρανία και με Τaurus ζητά στέλεχος του CDU

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:10

Απάντηση «με συνέπειες και σκληρότητα» και παράδοση συστήματος Taurus ζήτησε ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για την εξωτερική πολιτική Ρόντεριχ Κιζεβέτερ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

«Ρωσικά drones πετούν προς την Πολωνία και την Μολδαβία. Η έκφραση αλληλεγγύης είναι άτοπη. Επιτέλους, ας απαντήσουμε με συνέπειες και σκληρότητα! Η φλυαρία περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων πρέπει να σταματήσει. Πρέπει τώρα να παραδοθούν Taurus και μαζική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, διότι η Ρωσία τρέφεται από την αδυναμία μας», γράφει ο κ. Κιζεβέτερ σε ανάρτησή του στο «Χ».

Τονίζει επίσης ότι «πρέπει να σταματήσουμε την Ρωσία και την ομάδα CRINK (Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Βόρεια Κορέα) και να εξοπλίσουμε την Ουκρανία ώστε να μπορεί να απωθήσει τους Ρώσους». Η Ρωσία «δοκιμάζει και θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη μας σε καθεστώς ελευθερίας και την αυτοδιάθεσή μας», προσθέτει ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γερμανία: «Συνταγματικώς αμφισβητήσιμη» έρευνα κατά στελέχους του SPD

Γερμανία: 10 δισ. για σειρήνες και καταφύγια

Κομισιόν: Ενέκρινε τα πρώτα €787,67 εκατ. στην Ελλάδα από το πρόγραμμα «SAFE»

Δεν θα σταματήσει να δοκιμάζει τη Δύση ο Πούτιν, λέει το Κίεβο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο