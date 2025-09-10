Γερμανία: Να εξοπλιστεί «μαζικά» η Ουκρανία και με Τaurus ζητά στέλεχος του CDU

Απάντηση «με συνέπειες και σκληρότητα» και παράδοση συστήματος Taurus ζήτησε ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για την εξωτερική πολιτική Ρόντεριχ Κιζεβέτερ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

«Ρωσικά drones πετούν προς την Πολωνία και την Μολδαβία. Η έκφραση αλληλεγγύης είναι άτοπη. Επιτέλους, ας απαντήσουμε με συνέπειες και σκληρότητα! Η φλυαρία περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων πρέπει να σταματήσει. Πρέπει τώρα να παραδοθούν Taurus και μαζική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, διότι η Ρωσία τρέφεται από την αδυναμία μας», γράφει ο κ. Κιζεβέτερ σε ανάρτησή του στο «Χ».

Τονίζει επίσης ότι «πρέπει να σταματήσουμε την Ρωσία και την ομάδα CRINK (Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Βόρεια Κορέα) και να εξοπλίσουμε την Ουκρανία ώστε να μπορεί να απωθήσει τους Ρώσους». Η Ρωσία «δοκιμάζει και θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη μας σε καθεστώς ελευθερίας και την αυτοδιάθεσή μας», προσθέτει ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ