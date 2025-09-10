Τραμπ σε ΕΕ: Βάλτε δασμούς 100% σε Κίνα και Ινδία για να πιέσουμε τον Πούτιν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι είναι διατεθειμένος να επιβάλει εκτεταμένους νέους δασμούς σε Ινδία και Κίνα για να πιέσει τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία -αλλά μόνο αν το κάνουν και οι χώρες της ΕΕ.

Ο Τραμπ έκανε την πρόταση κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με ανώτερους Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες και ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες. Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να εφαρμόσουν τους δασμούς που επιβάλλει η Ευρώπη σε οποιαδήποτε χώρα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η πρόταση συνιστά πρόκληση, δεδομένου ότι αρκετά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, έχουν μπλοκάρει στο παρελθόν αυστηρότερες κυρώσεις της ΕΕ κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας. Τέτοια μέτρα απαιτούν την έγκριση όλων των κρατών-μελών.

με πληροφορίες από Bloomberg και Financial Times