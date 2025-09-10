Μέτρα στήριξης εξαγωγικών επιχειρήσεων θα εξετάσει η Ινδία

Το Νέο Δελχί αναμένεται να εξετάσει ακόμη και σήμερα μια σειρά προτάσεων με στόχο τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων που πλήττονται από τους αμερικανικούς δασμούς, σύμφωνα με πηγές.

Μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας έχει προτείνει να διευκολυνθεί η παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις αυτές μέσω της χορήγησης δανείων χωρίς εγγυήσεις, αλλά και της προσφοράς επιδοτούμενων επιτοκίων, μεταδίδει το Bloomberg.

Τα κεφάλαια για την πρωτοβουλία αυτή πρόκειται να αντληθούν από τα $255 εκατ. που η κυβέρνηση προόριζε αρχικά για την τόνωση των εξαγωγών στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού που συντάχθηκε τον Φεβρουάριο. Τη δεδομένη στιγμή, οι σχέσεις Ινδίας-ΗΠΑ ήταν ακόμη θερμές και το Νέο Δελχί αναμενόταν να μην πληγεί σημαντικά από την εμπορική πολιτική του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο πλευρών επιδεινώθηκαν τον Αύγουστο, όταν η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς 50% στην Ινδία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ΗΠΑ απορροφούν παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος των ινδικών εξαγωγών, με τους δασμούς να αναμένεται να «χτυπήσουν» περισσότερο τα προϊόντα έντασης εργασίας, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά είδη και τα κοσμήματα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ινδικού Συμβουλίου Προώθησης Μηχανολογικών Προϊόντων Pankaj Chadha, οι απώλειες των εξαγωγικών επιχειρήσεων όσον αφορά τις αποστολές προς τις ΗΠΑ ανήλθαν στο 30%. Ζητούν λοιπόν από την κυβέρνηση να επωμιστεί τουλάχιστον το ήμισυ του βάρους της ζημιάς αυτής.