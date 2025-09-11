#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στρατό στους δρόμους βγάζει το Βέλγιο λόγω εγκληματικότητας

Τεράστιο το πρόβλημα στις Βρυξέλλες από τη δράση συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά. Ο σχεδιασμός προβλέπει κοινή δράση αστυνομίας και ενόπλων δυνάμεων.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:38

Στρατιώτες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στους δρόμους των Βρυξελλών μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Ασφάλειας και Εσωτερικών Υποθέσεων Μπερνάρ Κουαντέν.

Η πρωτεύουσα του Βελγίου έχει πληγεί από την κλιμακούμενη βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, με περίπου 60 πυροβολισμούς μόνο φέτος. Ένα τρίτο αυτών σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς.

Ο Κουαντέν χαρακτήρισε τη βία του καλοκαιριού «καταστροφή» και προειδοποίησε ότι «οι εγκληματικές συμμορίες γίνονται ολοένα και πιο προκλητικές».

«Η στολή της αστυνομίας δεν τις αποτρέπει πλέον», δήλωσε στην Brussels Times, προσθέτοντας ότι οι στρατιώτες θα αναπτυχθούν για το «σοκ που θα προκαλέσουν» δίπλα στους αστυνομικούς. Αυτές οι «μικτές ομάδες αστυνομικών και στρατιωτών» θα περιπολούν σε «σημεία υψηλού κινδύνου στις Βρυξέλλες».

Το σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Στηρίζεται από μεγάλα κόμματα, όπως το Κίνημα Μεταρρυθμιστών και η Νέα Φλαμανδική Συμμαχία.

Αντιδράσεις υπήρξαν από τον δήμαρχο Βρυξελλών Φιλίπ Κλος, ο οποίος δήλωσε ότι οι στρατιώτες δεν θα είναι χρήσιμοι στις γειτονιές των Βρυξελλών και κάλεσε να κατευθυνθούν αντίθετα στην Αμβέρσα, ώστε να αντιμετωπιστεί η διακίνηση ναρκωτικών στο λιμάνι της πόλης.

Ο Κουαντέν ανέφερε ότι είναι «πολύ πιθανό» και άλλες βελγικές πόλεις να δουν στρατιώτες στους δρόμους τους. «Ξεκινάμε από τις Βρυξέλλες γιατί εκεί η ανάγκη είναι μεγαλύτερη, αλλά θα δούμε αν χρειαστεί και σε άλλες πόλεις», είπε. «Η Αμβέρσα πλήττεται επίσης από εγκληματικότητα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, όπως και άλλες πόλεις».

Ο Μουανίλ, που ζει υπό αστυνομική προστασία, δήλωσε ότι «οποιοσδήποτε στις Βρυξέλλες μπορεί να χτυπηθεί από αδέσποτη σφαίρα» και κάλεσε για περισσότερους πόρους στην καταπολέμηση της οπλοκατοχής και του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά.

