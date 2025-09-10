Με $1,38 δισ. τοις μετρητοίς εξαγοράζεται η Vimeo

Η Bending Spoons, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εφαρμογών για κινητά στην Ευρώπη, ήλθε σε συμφωνία για την εξαγορά της πλατφόρμας βίντεο Vimeo εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς, αξίας 1,38 δισ. δολαρίων.

Η προσφορά περιλαμβάνει premium 91% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής της Vimeo σε διάστημα 60 ημερών από το κλείσιμο της 9ης Σεπτεμβρίου. Οι εταιρείες ανακοίνωσαν ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο του έτους και, αφού ολοκληρωθεί, η Vimeo θα διαγραφεί από τα χρηματιστήρια.

Η Bending Spoons είχε συνομιλίες με τράπεζες σχετικά με τη χρηματοδότηση πιθανής εξαγοράς της Vimeo ήδη από τον Μάρτιο του 2024, σύμφωνα με το Bloomberg. Η Bending Spoons, με έδρα το Μιλάνο, αναζητούσε περισσότερους στόχους εξαγοράς, μετά από έναν γύρο χρηματοδότησης που την αποτίμησε σε 2,6 δισ. δολάρια.

Η Vimeo αποσχίστηκε από την IAC/InterActive του Barry Diller το 2021. Η εταιρεία έχει χάσει σχεδόν το 90% της αγοραίας αξίας της από τότε, γεγονός που ώθησε την ηγεσία της να επανεξετάσει τις στρατηγικές επιλογές της. Δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την ανάπτυξη μετά τα οφέλη που αποκόμισε από την πανδημία, όταν επιχειρήσεις και άτομα στρέφονταν μαζικά στο μέσο για να επικοινωνήσουν και να διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως.