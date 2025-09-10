Ουγγαρία και Σλοβακία καταδίκασαν την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Πολωνίας

Η Ουγγαρία είναι αλληλέγγυα με την Πολωνία , δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, αφότου μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και χαρακτήρισε την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας απαράδεκτη.

«Το περιστατικό αποδεικνύει ότι η πολιτική μας η οποία απευθύνει έκκληση για ειρήνη στον ρώσοουκρανικό πόλεμο είναι συνετή και λογική» δήλωσε ο Όρμπαν. «Το να ζούμε στην σκιά του πολέμου είναι κάτι γεμάτο με ρίσκα και κινδύνους. Είναι καιρός να τον σταματήσουμε».

Η Σλοβακία βλέπει την παραβίαση της επικρατείας της Πολωνίας ως σοβαρή κλιμάκωση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Τζουράι Μπλάναρ, αφότου η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο της χώρο.

Ο Μπλάναρ δήλωσε ότι η Σλοβακία εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Πολωνία και υποστήριξε τις διαβουλεύσεις που ζήτησε η Πολωνία να γίνουν βάσει του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ