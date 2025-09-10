#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουγγαρία και Σλοβακία καταδίκασαν την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Πολωνίας

«Το περιστατικό αποδεικνύει ότι η πολιτική μας η οποία απευθύνει έκκληση για ειρήνη στον ρώσοουκρανικό πόλεμο είναι συνετή και λογική» δήλωσε ο Όρμπαν.

Ουγγαρία και Σλοβακία καταδίκασαν την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Πολωνίας

Δημοσιεύθηκε: 10 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:45

Η Ουγγαρία είναι αλληλέγγυα με την Πολωνία , δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, αφότου μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και χαρακτήρισε την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας απαράδεκτη.

«Το περιστατικό αποδεικνύει ότι η πολιτική μας η οποία απευθύνει έκκληση για ειρήνη στον ρώσοουκρανικό πόλεμο είναι συνετή και λογική» δήλωσε ο Όρμπαν. «Το να ζούμε στην σκιά του πολέμου είναι κάτι γεμάτο με ρίσκα και κινδύνους. Είναι καιρός να τον σταματήσουμε».

Η Σλοβακία βλέπει την παραβίαση της επικρατείας της Πολωνίας ως σοβαρή κλιμάκωση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Τζουράι Μπλάναρ, αφότου η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο της χώρο.

Ο Μπλάναρ δήλωσε ότι η Σλοβακία εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Πολωνία και υποστήριξε τις διαβουλεύσεις που ζήτησε η Πολωνία να γίνουν βάσει του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουγγαρία: Δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας

Τηλεφώνημα Τραμπ σε Όρμπαν για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Αινιγματική αντίδραση Τραμπ για τα ρωσικά drones στην Πολωνία

Διακοπή της ροής πετρελαίου προς Ουγγαρία έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό υποσταθμό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο