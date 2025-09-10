Πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ο Λάρι Έλισον

H αξία του μεριδίου του Λάρι Έλισον στη εταιρεία λογισμικού Oracle εκτινάχθηκε πάνω από τα 389 δισ. δολάρια το απόγευμα της Τετάρτης.

Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από τη συνολική καθαρή περιουσία του Έλον Μασκ, η οποία ανέρχεται περίπου στα 384 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Oracle, Σάφρα Κατς, έκανε λόγο για ένα «εκπληκτικό τρίμηνο» κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων το βράδυ της Τρίτης, τα οποία περιλάμβαναν την υπογραφή τεσσάρων συμβολαίων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τρεις διαφορετικούς πελάτες για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο.

Η εκτίναξη της περιουσίας του Έλισον έρχεται σε μια στιγμή που η Tesla του Μασκ αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των αντιδράσεων των καταναλωτών για τη σχέση του δισεκατομμυριούχου με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά και λόγω ανησυχιών των επενδυτών για την ακύρωση πρωτοβουλιών υπέρ των ηλεκτρικών οχημάτων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η μετοχή της Tesla έχει υποχωρήσει κατά 25% από τον Δεκέμβριο. Το 16% του Μασκ στην εταιρεία αποτιμάται αυτή τη στιγμή σε περίπου 187 δισ. δολάρια.

Η Oracle, η οποία άργησε να στραφεί στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), έχει επωφεληθεί από την αυξημένη ζήτηση από νεοφυείς εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και άλλους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.