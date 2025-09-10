Πυροβολήθηκε πολιτικός σύμμαχος του Τραμπ στη Γιούτα

Ο συντηρητικός ακτιβιστής και ιδρυτής του Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ φέρεται να πυροβολήθηκε την Τετάρτη σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κερκ, «ο Τσάρλι Κερκ δέχτηκε πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Άγνωστη η κατάστασή της υγείας του».

«Αυτό που γνωρίζουμε προς το παρόν είναι ότι ο Τσάρλι Κερκ είχε ξεκκινήσει περίπου 20 λεπτά στην παρουσίασή του όταν ακούσαμε πυροβολισμούς από ένα κοντινό κτίριο και, απ' όσο γνωρίζουμε, χτυπήθηκε και μεταφέρθηκε με την ομάδα ασφαλείας του μακριά από τις εγκαταστάσεις, ενώ η αυλή εκκενώθηκε», δήλωσε εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου.

Το Fox News ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε: «Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για την τραγική ένοπλη επίθεση που αφορά τον Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley».

«Οι σκέψεις μας είναι με τον Τσάρλι, τους αγαπημένους του», δήλωσε ο Πατέλ.

Σύμφωνα με το CNBC, ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση.

Σε ανάρτησή του στα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: "Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσαρλι Κερκ που πυροβολήθηκε. Ένας σπουδαίος άνθρωπος".

Βίντεο του συμβάντος που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Κερκ να μιλά σε ένα μεγάλο πλήθος σε εξωτερικό χώρο, όταν ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος που μοιάζει με πυροβολισμό. Ο Κερκ φαίνεται να κινεί για λίγο το χέρι του προς το λαιμό του καθώς πέφτει από την καρέκλα του.