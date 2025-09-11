H Honda λανσάρει νέο μικρό ηλεκτρικό με αυτονομία 295 χλμ.

Η Honda Motor παρουσίασε το πρώτο της ελαφρύ ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο για την ιαπωνική αγορά, ποντάροντας ότι το νέο μοντέλο μπορεί να δώσει ώθηση στη ζήτηση για πιο «πράσινα» οχήματα στη χώρα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το λεγόμενο kei car, με την ονομασία N-ONE e:, θα κυκλοφορήσει προς 2,7 εκατ. γεν (18.300 δολάρια) από τις 12 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η εταιρεία σήμερα Πέμπτη. Το αυτοκίνητο μπορεί να διανύσει 295 χλμ. με μία μόνο φόρτιση, ξεπερνώντας την αυτονομία των 180 χλμ. του Sakura της Nissan, του πιο δημοφιλούς ηλεκτρικού της Ιαπωνίας.

Τα kei cars αντιστοιχούν σε περίπου το ένα τρίτο της ιαπωνικής αγοράς αυτοκινήτου και η Honda ήδη κυριαρχεί στον τομέα — το βενζινοκίνητο N-Box είναι το πιο εμπορικό αυτοκίνητο της χώρας.

Ωστόσο, οι κατασκευαστές δυσκολεύονται να διεισδύσουν στην εγχώρια αγορά EV, καθώς οι καταναλωτές αποθαρρύνονται από τις υψηλές τιμές και τις ελλιπείς υποδομές φόρτισης, προτιμώντας τα υβριδικά βενζίνης-ηλεκτρισμού.