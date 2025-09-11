#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

H Honda λανσάρει νέο μικρό ηλεκτρικό με αυτονομία 295 χλμ.

Το αυτοκίνητο μπορεί να διανύσει 295 χλμ. με μία μόνο φόρτιση, ξεπερνώντας την αυτονομία των 180 χλμ. του Sakura της Nissan, του πιο δημοφιλούς ηλεκτρικού της Ιαπωνίας.

H Honda λανσάρει νέο μικρό ηλεκτρικό με αυτονομία 295 χλμ.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:52

Η Honda Motor παρουσίασε το πρώτο της ελαφρύ ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο για την ιαπωνική αγορά, ποντάροντας ότι το νέο μοντέλο μπορεί να δώσει ώθηση στη ζήτηση για πιο «πράσινα» οχήματα στη χώρα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το λεγόμενο kei car, με την ονομασία N-ONE e:, θα κυκλοφορήσει προς 2,7 εκατ. γεν (18.300 δολάρια) από τις 12 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η εταιρεία σήμερα Πέμπτη. Το αυτοκίνητο μπορεί να διανύσει 295 χλμ. με μία μόνο φόρτιση, ξεπερνώντας την αυτονομία των 180 χλμ. του Sakura της Nissan, του πιο δημοφιλούς ηλεκτρικού της Ιαπωνίας.

Τα kei cars αντιστοιχούν σε περίπου το ένα τρίτο της ιαπωνικής αγοράς αυτοκινήτου και η Honda ήδη κυριαρχεί στον τομέα — το βενζινοκίνητο N-Box είναι το πιο εμπορικό αυτοκίνητο της χώρας.

Ωστόσο, οι κατασκευαστές δυσκολεύονται να διεισδύσουν στην εγχώρια αγορά EV, καθώς οι καταναλωτές αποθαρρύνονται από τις υψηλές τιμές και τις ελλιπείς υποδομές φόρτισης, προτιμώντας τα υβριδικά βενζίνης-ηλεκτρισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ερχεται «λουτρό αίματος» στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Πτώση 10% στις πωλήσεις της Tesla στην Κίνα

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του... λαού λανσάρει η Volkswagen

Βουτιά οκτώ μηνών στις πωλήσεις Tesla στην Ευρώπη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο