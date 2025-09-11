#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Βορράς χτίζει κοινό μέτωπο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Προετοιμασία για να αντιμετωπιστούν τα αιτήματα του Νότου αναφορικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό. Στόχος η δημιουργία μπλοκ που θα περάσει τις θέσεις του.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:18

Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης συγκεντρώνονται σήμερα στη Βιέννη για να διαμορφώσουν ένα κοινό μέτωπο ενόψει δύο ετών σκληρών διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Είναι η πρώτη φορά που ανώτατοι αξιωματούχοι από τις πλουσιότερες χώρες της ΕΕ —συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας και των σκανδιναβικών χωρών— συγκεντρώνονται στο ίδιο δωμάτιο για να χτίσουν μια στρατηγική σχετικά με την αμφιλεγόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προϋπολογισμό ύψους 1,816 τρισ. ευρώ.

Στόχος είναι η συγκρότηση ενός μπλοκ ενόψει των συνομιλιών με χώρες όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία, που υποστηρίζουν υψηλότερες δαπάνες, ιδιαίτερα για τη γεωργία και τη χρηματοδότηση των φτωχότερων περιοχών.

Από τότε που ο προϋπολογισμός παρουσιάστηκε στις 16 Ιουλίου, οι αξιωματούχοι είχαν μόλις αρκετό χρόνο να ξεφυλλίσουν εκατοντάδες σελίδες και να αρχίσουν να υπολογίζουν πόσα χρήματα θα κερδίσουν ή θα χάσουν από το νέο σχέδιο δαπανών της Επιτροπής.

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μόλις που έχουν ξεκινήσει, αλλά στο παρασκήνιο, στελέχη από χώρες που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις ήδη καταστρώνουν σχέδια. Οι υπουργοί δεν θα παραστούν στη συνάντηση της Βιέννης — θα συζητήσουν τον προϋπολογισμό τον Οκτώβριο σε συνάντηση σε επίπεδο ΕΕ.

Σε κάθε διαπραγμάτευση προϋπολογισμού, χώρες με παρόμοια συμφέροντα συσπειρώνονται για να αναπτύξουν κοινές γραμμές επίθεσης και να πραγματοποιήσουν κοινές συναντήσεις με την Επιτροπή και να μοιράζονται πρακτικά καθήκοντα, όπως ο έλεγχος των μαθηματικών τύπων που κατανέμουν τα χρήματα.

Ο απώτερος στόχος είναι να ξεπεράσουν το αντίπαλο στρατόπεδο, να κερδίσουν τις διαπραγματεύσεις και να κατευθύνουν τον τεράστιο προϋπολογισμό της ΕΕ πιο κοντά στις δικές τους προτεραιότητες.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι εύποροι «καθαροί συνεισφορείς» — από τη Σουηδία μέχρι τη Γαλλία — που συνεισφέρουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τάσσονται γενικά υπέρ ενός πιο περιορισμένου ταμείου.

Το αντίπαλο στρατόπεδο, γνωστό ως «Φίλοι της Συνοχής», είναι μια ευρεία συμμαχία χωρών της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας, που υποστηρίζουν έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό — ειδικά όσον αφορά τα «ταμεία συνοχής» που στηρίζουν τις φτωχότερες περιοχές της Ένωσης.

 

