Ο Στάρμερ απομάκρυνε πρέσβη στις ΗΠΑ λόγω δεσμών με Έπσταϊν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ζήτησε την απομάκρυνση του Πίτερ Μάντελσον από τη θέση του πρέσβη στην Ουάσινγκτον, μετά τις αποκαλύψεις για στενές σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Στάρμερ απομάκρυνε πρέσβη στις ΗΠΑ λόγω δεσμών με Έπσταϊν
Κιρ Στάρμερ

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:06

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ (φωτογραφία), απομάκρυνε τον Πίτερ Μάντελσον από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, μετά από νέες αποκαλύψεις σχετικά με τους δεσμούς του με τον διασυρμένο χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έγραψε ο Πίτερ Μάντελσον, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από τη θέση του πρέσβη», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η παραίτηση του Μάντελσον έρχεται μετά τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών που δείχνουν ότι περιέγραψε τον Έπσταϊν ως τον «καλύτερό του φίλο» σε ένα μήνυμα που περιλαμβάνεται σε ένα βιβλίο του 2003 με αφιερώματα στον Επσταϊν, ο οποίος πέθανε σε μια φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Το Bloomberg News ανέφερε ξεχωριστά αργά την Τετάρτη ότι ο Μάντελσον είχε πει στον Έπσταϊν «Σε εκτιμώ πολύ» μετά τη σύλληψή του και προσφέρθηκε να συζητήσει την υπόθεσή του με τους γνωστούς του.

