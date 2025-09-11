ΗΠΑ: Στο 2,9% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Υψηλότερα κινήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, οριακά πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών όσον αφορά τη μεταβολή των τιμών σε μηνιαία βάση.

Ειδικότερα, σε ετήσια βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 2,9% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους. Η μέτρηση ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τον Ιούλιο ο δείκτης είχε σημειώσει ετήσια άνοδο 2,7%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 0,4% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα ενισχυθεί 0,3%.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε στο 3,1% σε ετήσια βάση και αυξήθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση. Την ίδια άνοδο είχε σημειώσει και τον Ιούλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα καταγράψει άνοδο 3,1% και 0,3% αντίστοιχα.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της μέτρησης, η απόδοση του 10ετούς βούτηξε 5 μονάδες βάσης από το 4,06% στο 4,01%, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας παρά την άνοδο του πληθωρισμού.