Σε υψηλό 4 ετών εκτινάχθηκαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας εκτινάχθηκαν στις 263.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου από 236.000 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:49

Μεγάλη άνοδο κατέγραψε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας εκτινάχθηκαν στις 263.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου από 236.000 μια εβδομάδα νωρίτερα. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 235.000.

Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, ενισχύθηκε στις 240.500 από 230.750.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,939 εκατ. 

 

