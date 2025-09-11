Φινλανδός πρόεδρος: Ουγγαρία και Σλοβακία «τροφοδοτούν» τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ κατηγόρησε σήμερα την Ουγγαρία και τη Σλοβακία ότι «τροφοδοτούν» τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τις αγορές ρωσικών ορυκτών καυσίμων, επαναλαμβάνοντας την κριτική που διατυπώνει το Κίεβο.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε «έντονη δυσαρέσκεια» για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και Ευρωπαίων ηγετών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουκρανία ο Στουμπ είπε: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο όταν λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δύο χώρες είναι δαχτυλοδειχτούμενες: η μία είναι η Ουγγαρία και η άλλη η Σλοβακία», δήλωσε ο Στουμπ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό ομόλογό του.

«Θα διασφαλίσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει ποιος τροφοδοτεί τη ρωσική πολεμική μηχανή αγοράζοντας ρωσική ενέργεια», πρόσθεσε.

Το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ΕΕ απαγόρευσε τις περισσότερες εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία.

Ωστόσο, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, και οι δύο μέλη της ΕΕ, εξαιρούνται από την απαγόρευση να συνεχίσουν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος έχει επανειλημμένα γίνει στόχος ουκρανικών επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

Την Παρασκευή, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, σφοδρό επικριτή της Ουκρανίας, να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, προτείνοντας να του προμηθεύσει αυτά τα ορυκτά καύσιμα σε αντάλλαγμα.

Οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας είναι γνωστές για πιο διαλλακτικές πολιτικές απέναντι στη Ρωσία και για την αυστηρή κριτική τους προς τον Ζελένσκι, σε αντίθεση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, έχει ανακατευθύνει μέρος των πωλήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε άλλες χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα και η Τουρκία. Συνεχίζει να πωλεί σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε χώρες της ΕΕ, ιδίως στη Γαλλία.

Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν προτείνει το ρωσικό πετρέλαιο να γίνει στόχος κυρώσεων στον επόμενο γύρο, τον 19ο μέχρι σήμερα, κυρώσεων που προετοιμάζονται κατά της Μόσχας.