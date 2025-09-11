Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 52 κρατούμενους έπειτα από αίτημα του Τραμπ

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε σήμερα 52 κρατούμενους διαφόρων εθνικοτήτων έπειτα από αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και αυτοί είναι τώρα καθ΄οδόν προς τη Λιθουανία μαζί με την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ που διαπραγματεύθηκε την απελευθέρωσή τους, δήλωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βίλνιους.

Ο Τραμπ είχε καλέσει νωρίτερα τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο να απελευθερώσει κρατουμένους τους οποίους ο Τραμπ χαρακτήρισε "ομήρους". Η Λευκορωσία επιβεβαίωσε αργότερα την απελευθέρωσή τους.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα ελαφρύνουν τις κυρώσεις στον εθνικό αερομεταφορέα της Λευκορωσίας, την Belavia, επιτρέποντάς της να κάνει συντήρηση και να αγοράζει εξαρτήματα για τον στόλο της, που περιλαμβάνει αεροσκάφος Boeing, δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Βίλνιους.

Είναι η μεγαλύτερη μέχρι τώρα ομάδα κρατουμένων που έχει λάβει χάρη από τον Λουκασένκο, ο οποίος επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από χρόνια απομόνωσης και κυρώσεων σε βάρος της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας.

Όμως είναι πολύ λιγότεροι από τους 1.300 ή 1.400 κρατούμενους συνολικά την απελευθέρωση των οποίων ζήτησε ο Τραμπ σε συνομιλία που είχε με τον Λουκασένκο τον περασμένο μήνα και σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ακολούθησαν.

Δεν είναι επίσης προσώρας σαφές αν στους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν περιλαμβάνονται ορισμένοι από τους πιο επιφανείς επικριτές του Λουκασένκο, όπως ο υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Άλες Μπιαλιάτσκι, στον οποίο είχε απονεμηθεί Νόμπελ Ειρήνης το 2022.

"Αυτό που συνέβη (σήμερα) είναι μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλους εμάς", είπε ο πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, καθώς οι πρώην κρατούμενοι διέσχιζαν τα σύνορα με τη Λιθουανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας Belta ανέφερε πως μεταξύ των κρατουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα είναι 14 ξένοι υπήκοοι από τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία.

Ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Ίχαρ Λόσικ, 33 ετών, περιλαμβάνεται μεταξύ των κρατουμένων που αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι στο Μινσκ, ανέφερε το τμήμα της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Βίλνιους που ασχολείται με θέματα της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα επίσης με το Belta, o Τζον Κόουλ, που ηγήθηκε της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, δήλωσε πως ο Τραμπ είπε στον Λουκασένκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ξανανοίξουν την πρεσβεία τους στο Μινσκ.

Νωρίτερα, ο Λουκασένκο υποδέχθηκε τον Κόουλ στο Μινσκ, σύμφωνα με το Belta. Ο Κόουλ παρέδωσε επιστολή του Τραμπ στα αγγλικά προς τον Λουκασένκο την οποία υπογράφει ως "Ντόναλντ", έδειξε το Belta.

Ο Κόουλ είπε πως το γεγονός ότι ο Τραμπ υπέγραψε την επιστολή απλώς ως Ντόναλντ είναι μια "σπάνια πράξη προσωπικής φιλίας".

"Αν ο Ντόναλντ επιμένει πως είναι έτοιμος να πάρει όλους αυτούς τους απελευθερωθέντες κρατούμενους, ο Θεός να σας ευλογεί, ας προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε μια καθολική συμφωνία, μια μεγάλη συμφωνία, όπως αρέσει στον κ. Τραμπ να λέει", είπε ο Λουκασένκο, που έπλεξε επίσης το εγκώμιο του ηγέτη των ΗΠΑ επειδή επιδιώκει συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία.

Ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι πρόεδρος της Λευκορωσίας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Είχε πει στις 22 Αυγούστου πως δεν ήταν έτοιμος να απελευθερώσει "ληστές" που μπορεί να "διεξήγαγαν πόλεμο" εναντίον του κράτους.

Ο Τραμπ κολακεύει τον βετεράνο απολυταρχικό ηγέτη, τον οποίο η Δύση μεταχειρίζεται ως παρία, και είπε ότι σχεδιάζει να τον συναντήσει. Την περασμένη εβδομάδα τον αποκάλεσε "πολύ αξιοσέβαστο άνδρα, ισχυρό άτομο, ισχυρό ηγέτη".

Η αποφυλάκιση έρχεται σε μια στιγμή υψηλής έντασης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μία ημέρα αφότου η Πολωνία κατέρριψε φερόμενα ως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και παραμονές κοινών σημαντικών ρωσολευκορωσικών γυμνασίων.

Η Λευκορωσία μοιράζεται σύνορα με τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ καθώς και με την Ουκρανία. Ο Λουκασένκο επέτρεψε στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει το έδαφος της Λευκορωσίας για να εισβάλει στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, όμως ο στρατός του δεν έχει συμμετάσχει απευθείας στον πόλεμο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ