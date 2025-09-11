#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ντάλιο: Κίνδυνος «καρδιακής προσβολής» στις αγορές των ΗΠΑ

Ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο θα έπρεπε να έχει μεταξύ 10% και 15% σε χρυσό, τόνισε ο Ρέι Ντάλιο. Προειδοποιεί για την αύξηση του χρέους και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:19

Ο ιδρυτής της Bridgewater και πρώην CEO της εταιρείας, Ρέι Ντάλιο, δήλωσε ότι ο χρυσός μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο προστασίας των επενδυτών από μη υγιείς αγορές, οι οποίες είναι υπερφορτωμένες με χρέος.

Ο Ντάλιο προειδοποίησε ότι καθώς οι ΗΠΑ ξοδεύουν περισσότερα για να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, αυτό «συμπιέζει άλλες δαπάνες» και συσσωρεύεται όπως η αθηρωματική πλάκα σε ένα φραγμένο ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα. «Ένας γιατρός θα προειδοποιούσε για καρδιακή προσβολή», είπε σύμφωνα με το Reuters. 

«Ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο θα έπρεπε να έχει μεταξύ 10% και 15% σε χρυσό», είπε ο Ντάλιο, ο οποίος πούλησε το υπόλοιπο ποσοστό του στην Bridgewater Associates τον Ιούλιο και αποσύρθηκε από το hedge fund που ίδρυσε.

Ο χρυσός δεν είχε συσχέτιση με άλλα περιουσιακά στοιχεία, και η αξία του τείνει να αυξάνεται σε περιόδους κρίσης, όταν άλλα περιουσιακά στοιχεία πέφτουν, ανέφερε ο Ντάλιο σε εκδήλωση για την έναρξη της Εβδομάδας Χρηματοοικονομικών του Άμπου Ντάμπι, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Με τον κόσμο να είναι «γεμάτος χρέος» και με τις γεωπολιτικές εντάσεις να αυξάνονται, οι επενδυτές θα πρέπει να αναρωτηθούν «ποιανού χρήματα κατέχω;» όταν σκέφτονται πώς να δημιουργήσουν ένα ουδέτερο χαρτοφυλάκιο, δήλωσε ο Ντάλιο.

