Τουρκικό αίτημα για ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε αιτήματα από την Τουρκία και τη Νότια Κορέα για να ενταχθούν οι βιομηχανίες τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στρατιωτικών προμηθειών, που προβλέπει δάνεια ύψους 150 δισ. ευρώ.

«Έχουμε λάβει επίσημο αίτημα από την Τουρκία, αλλά και από τη Νότια Κορέα», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, αναφερόμενος στην πρόσβαση των βιομηχανιών τους σε συμφωνίες που χρηματοδοτούνται από τα 150 δισ. ευρώ σε δάνεια του προγράμματος SAFE, με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κομισιόν θα εξετάσει τώρα το αίτημα, ένα αναγκαίο επόμενο βήμα πριν υπάρξει επίσημη σύσταση προς το Συμβούλιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η συμμετοχή της Τουρκίας είναι πιθανό να συναντήσει αντιδράσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο, δεδομένων των μακροχρόνιων διαφορών τους με την Άγκυρα, σημειώνει το Euractiv. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι δεν θα το επιτρέψει όσο υπάρχει το casus belli.

Παρότι οι αποφάσεις στον τομέα της άμυνας μπορούν να ληφθούν με ειδική πλειοψηφία, στην πράξη οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιδιώκουν συναίνεση, κάτι που καθιστά την έγκριση για την Άγκυρα μάλλον απίθανη.

Το αίτημα της Νότιας Κορέας ενδέχεται να αντιμετωπιστεί πιο θετικά, καθώς η Σεούλ έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό προμηθευτή – ιδιαίτερα της Πολωνίας.

Η ΕΕ δημιούργησε αρχικά το δανειακό εργαλείο των 150 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην προμήθεια όπλων, με το ποσοστό των ξένων προμηθευτών να περιορίζεται στο 35% της αξίας των συμβολαίων.

Οποιαδήποτε χώρα εκτός ΕΕ που επιδιώκει πρόσβαση πρέπει να υπογράψει ειδική συμφωνία με τις Βρυξέλλες, η οποία καθορίζει όρους, μεταξύ των οποίων και μια χρηματοδοτική συνεισφορά.

Οι χώρες της ΕΕ συζητούν αυτή την περίοδο με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, ώστε οι εταιρείες τους να επωφεληθούν από τις συμφωνίες προμηθειών.